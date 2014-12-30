کریم بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر از عملکرد محسن فروزان در نیم فصل بسیار راضی بود و خاطر نشان کرد: محسن در نیم فصل روزهای بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و بسیار راضیکننده نشان داد.
وی تاکید کرد: شاید خیلی ها معتقد باشند که او گل های زیادی را دریافت کرده اما او در اکثر گل ها مقصر نبود و این بیشتر بخاطر اشتباهات خط دفاعی بود.
بوستانی تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی زیاد گل خوردن استقلال، ناهماهنگی در خط دفاع بود که آن هم برمی گردد به اینکه ما در ابتدای فصل صادقی و عمران زاده را در اختیار نداشتیم و از مگویان در دفاع وسط استفاده کردیم و همین عدم هماهنگی در خط دفاع باعث شد تا گل های زیادی دریافت کنیم.
مربی دروازهبانهای استقلال در ادامه افزود: پس از بازگشت حنیف عمرانزاده و امیرحسین صادقی، خط دفاع ما سروسامان گرفت و دیدید که در هفته های بعد گل های کمتری دریافت کردیم.
وی در خصوص حضور وحید طالبلو در استقلال نیز گفت: طالبلو دروازهبان بزرگی است و سالیان زیادی در استقلال حضور داشته و از محبوبیت خاصی بین هواداران برخوردار است. مطمئنا حضور او می تواند برای استقلال مثمرثمر باشد.
بوستانی در پاسخ به این سوال که آیا با حضور وحید طالبلو همان اتفاقاتی که بین سوشا مکانی و نیلسون افتاد، آیا در استقلال هم خواهد افتاد؟، توضیح داد: هرگز چنین مساله ای در استقلال بوجود نخواهد آمد. ما به هیچ وجه از سیستم چرخشی استفاده نخواهیم کرد و هر گلری که آماده باشد با نظر کادر فنی درون دروازه قرار خواهد گرفت.
مربی دروازهبانهای استقلال خاطر نشان کرد: به اعتقاد من پرسپولیس اشتباه کرد که از سیستم چرخشی استفاده کرد و ما شاهد بودیم که سوشا قبل از حضورش در پرسپولیس بهترین عملکرد را در فولاد داشت و در تیم ملی نیز حضوری پررنگ داشت، اما بعد از آمدن به پرسپولیس و استفاده چرخشی از او و نیلسون، سوشا تیم ملی را نیز از دست داد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در طول نیم فصل از داسیلوا دروازه بان دوم تیم حتی برای دیدارهای جام حذفی نیز استفاده نشد، گفت: داسیلوا دروازهبان خوبی بود، اما وقتی فروزان عملکرد خوبی درون دروازه داشت و کادر فنی را راضی کرده بود، نمی توانستیم بی دلیل او را از ترکیب بیرون کنیم و مطمئنا اگر ما هم از سیستم چرخشی استفاده میکردیم، هر دو دروازهبان خود را از دست می دادیم.
بوستانی با حمایت از عملکرد فروزان افزود: اگر محسن عملکرد خوبی در دروازه نداشت، مطمئنا کیروش او را به تیم ملی دعوت نمی کرد و حتی او را با خود به استرالیا نمی برد.
مربی دروازهبانهای استقلال در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد دروازهبانهای لیگ برتری راضیکننده بوده است؟، خاطر نشان کرد: من تمامی بازی ها را به طور کامل ندیده ام و نمی توانم نظر قطعی در این خصوص بدهم، اما یکی از دروازهبانهایی که بسیار خوب در لیگ ظاهر شد، طهماسبی گلر صبای قم بود که زحمات زیادی برای تیم صبا کشید.
بوستانی در پایان در پاسخ به این سوال که بهترین دروازهبان از نظر شما در دور رفت چه کسی بوده است، گفت: به اعتقاد من همه دروازهبانها خوب بوده اند و به جز محسن فروزان عملکرد طهماسبی برایم از همه بهتر بود.
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