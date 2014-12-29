دامپزشكی اجازه صدور مجوز جابجایی و صادرات حیوانات وحشی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی ظهر دوشنبه در حاشیه نشست تخصصی بررسی مخاطرات زیست محیطی با اشاره به غیرقانونی بودن صدور مجوز جابجایی انتقال حیوانات وحشی حاضر در خراسان رضوی به خارج از استان، اظهار كرد: اجازه جابجایی و صادرات حیوانات وحشی اعم از پرندگان و دیگر حیوانات فقط بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و اداره دامپزشكی اجازه صدور چنین مجوزی را ندارد.

وی افزود: مجوزهای صادره از طریق سازمان دامپزشكی فقط نوید سلامت دام بوده و صدور مجوز حمل و نقل و ورود و خروج حیوانات غیر اهلی فقط بر عهده سازما محیط زیست است.

مدیر كل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی همچنین یكی از وظایف این داره را نظارت بر صنایع آلاینده دانست و اظهار كرد: این اداره كل از طرق معاونت پایش تلاش می كند تا بر عملكرد صنایع نظارت داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم نظارت بر منابع آب و خاك استان تاكید و عنوان كرد: نظارت بر منابع آلودگی خاك، آب و مواد شیمیایی و سمی و خطرناك از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است كه ما تلاش می كنیم در رستای كاهش مخاطرات زیست محیطی این بخش گام های موثرتری برداریم.

صالحی همچنین به آثار مخرب خشكسالی بر محیط زیست استان اشاره و اظهار كرد: یكی از این آثار كمبود منابع تغذیه حیوانات در نتیجه نزدیك شدن حیوانات وحشی به محل زندگی انسان ها و پیدایش عواقب ناشی از این مسئله بوده است.