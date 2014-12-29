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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

لاوروف:

خواهان مقابله با غرب نیستیم

خواهان مقابله با غرب نیستیم

وزیر امورخارجه روسیه با اشاره به روابط مسکو و غرب گفت که ما ه هیچ وجه درصدد مقابله با آنها نیستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه همچنین اظهار داشت :با اینکه شرکای غربی روسیه گام های غیردوستانه ای در قبال ما برداشتند، اما مسکو رویارویی با غرب را رد می کند.

لاوروف در ادامه افزود: تنش کنونی بین روسیه و غرب به علت موضع مسکو نیست، بلکه سیاست دوگانه غرب در تعامل با بسیاری از پرونده ها در جهان است.

وی با بیان اینکه خواستار آن هستیم تا روابط متعادل با روسیه مبتنی بر احترام متقابل باشد، ابراز امیدواری کرد: تنش کنونی بین روسیه و غرب از بین برود و روابط دو طرف به شرایط عادی بازگردد.

وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد: روسیه از همکاری غرب با اتحادیه اقتصادی "اورآسیا"حمایت می کند.

کد مطلب 2451804
شقایق لامع زاده

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