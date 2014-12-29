ماشین یهودی سازی رژیم صهیونیستی وزیر قدس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، قصد دارد شهردار این رژیم در قدس را که طرفدار تقسیم مسجد الاقصی است، به عنوان وزیر امور قدس منصوب کند.

شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، قصد دارد "نیر برکات" شهردار این رژیم در قدس اشغالی را با حفظ سمت، به عنوان وزیر امور قدس منصوب کند تا هر اقدامی که در جهت تغییر شرایط این شهر و یهودی سازی آن صلاح می داند، انجام دهد.

برکات، که به پافشاری بر اجرای طرح هایی در جهت یهودی سازی قدس معروف است، در رسانه های صهیونیستی "ماشین یهودی سازی" خوانده می شود و انتصاب او به این پست، نشان از خرسندی نتانیاهو از اقدامات برکات در جهت یهودی سازی قدس است.

نتانیاهو قصد دارد با انتصاب نتانیاهو به عنوان وزیر امور قدس، به محافظه کاران تندروی دینی و غیردینی یهودی اطمینان بخشد که به تغییر شرایط قدس و مسجد الاقصی، عملا پایبند است.

برکات، از طرفداران لجوجِ اجرایی شدن طرح تقسیم زمانی مسجد الاقصی پس از به ثمر نشاندن تقسیم مکانی ِ آن میان مسلمانان و یهودیان است که به عنوان ایده پرداز ضمیمه کردن مسجد الصخره و همه فضای آن به مکان ِ موسوم به دیوار ندبۀ یهودیان به شمار می رود.

وی همچنین بر این باور است که نباید منتظر تقسیم مسجد الاقصی میان یهودیان و مسلمانان ماند و فورا باید برای ایجاد کنیسه ای در داخل مسجد الاقصی، اقدام کرد.

به گزارش العالم، برکات، از روابط مستحکمی با سران افراطی گروه های صهیونیستی برخوردار است که خواهان تخریب مسجد الاقصی و احداث معبد ادعایی بر ویرانه های مسجد الاقصی هستند که از میان آنان می توان به "یسرائیل ارئیلی" رئیس (معبد هیکل) اشاره کرد. ارئیلی به نوبه خود، فعال ترین خاخام یهودی به شمار می رود که در مجال اصالت بخشی به توجیه های مذهبی در خصوص وجوب ویران کردن مسجد الاقصی و ایجاد معبد سلیمان بر ویرانه های آن، تلاش می کند.

هرچند شهرداران پیشین رژیم صهیونیستی در قدس، به نوبه خود سیاست های سرکوبگرانه ای ضد ساکنان اصلی قدس اتخاذ کردند؛ اما در میان آنان برکات به عنوان تشنه ترین هوادار سیاست ِ تخریب منازل فلسطینی ها و تحمیل مالیات مختلف بر آنان شناخته می شود. وی همچنین به اصرار بر محروم کردن ساکنان قدس شرقی از خدماتی که به یهودیان ِ قدس ارائه می شود، معروف است.