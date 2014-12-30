جزئیات نشست کاری اهالی بازار سرمایه و فرهنگ و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با محوریت هم افزایی فرهنگ و هنر و بازارهای مالی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون ها و انجمن های علمی و تخصصی و فعالان بازار سرمایه صبح امروز در تهران برگزار شد.

علی جنتی به عنوان نخستین سخنران این جلسه، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در این جلسه گفت: ایران یک کشور صاحب فرهنگ و تمدن است. فرهنگ، مقوله ای است که نمی شود بدون اقتصاد و سیاست آن را تعریف کرد، بلکه سبقه ای است که تمام فعالیت های اقتصادی و سیاسی ما را پوشش می دهد و هر کشوری برای توسعه و پیشرفت خودش، باید به فرهنگ به عنوان یک محور توجه کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: هیچ توسعه ای در سیاست، اقتصاد و مسایل بین المللی اتفاق نمی افتد، مگر اینکه توجه ویژه ای به فرهنگ شود. اگر کشور منابع عظیمی از ثروت و منابع و نیروی انسانی داشته باشد، اما فرهنگ و وجدان کار نباشد، همه سرمایه ها از بین می رود.

جنتی تصریح کرد: وقتی سخن از فرهنگ می شود، بیشتر جنبه زیباشناختی در ذهن متصور می شود، یعنی هر نوع هنری که از ذهن انسان، منشا بگیرد، به عنوان فرهنگ و هنر از آن یاد می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در جوامع در حال توسعه که عمدتا روی اقتصاد تمرکز دارند و عموما توسعه را با بعد اقتصادی نگاه می کنند، به تدریج دریافته اند که در حوزه فرهنگ نیز باید سرمایه گذاری بیشتری کنند.

وی در این باره به کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت: کشورهای توسعه یافته برای اینکه تمرکز بیشتری بر مسایل فرهنگی داشته باشند، صنایع سخت را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته منتقل کرده اند تا با نیروی کار ارزان، کار خود را سامان دهند. این کشورها تکیه عمده خود را بر صنایع خلاق بنا کرده اند، آنچه که زایده فکر و اندیشه انسان ها است.

جنتی با اشاره به آمارها، ابزار داشت: در کشور آلمان در سال 2009 از منظر شاخص اقتصادی، صنایع خلاق و فرهنگی سومین صنعت کشور بعد از خودروسازی بوده است، همچنین تعداد نیروی انسانی درگیر در صنایع خلاق و فرهنگی بعد از صنعت خودرو، دومین حجم نیروی انسانی را به خود اختصاص داده است. در انگلستان در سال 2002، 11 درصد از صادرات و سه درصد شاخص اقتصادی به صنایع خلاق ربط داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: سهم صنایع خلاق در آمریکا در 2011، معادل 1500 میلیارد دلار بوده است که 6.48 درصد GDP به این صنایع اختصاص داشته است. بر اساس آمار بانک جهانی در 2011 گردش مالی صنایع خلاق در بازارهای جهانی 8500 میلیارد دلار بوده است.

وی در توضیح صنایع خلاق گفت: بخشی از صنایع خلاق میراث فرهنگی، صنایع دستی و اماکن تاریخی است. بخش دیگر از این صنایع خلاق مجموعه های هنری است که یک کشور دارد که در این زمینه ایران بسیار غنی است. موسیقی، نمایش، نقاشی و هنرهای تجسمی که هم در حوزه های فرهنگی و اقتصادی ارزش بسیاری برای ما دارد.

جنتی رسانه ها را هم از جمله صنایع خلاق دانست و گفت: رسانه ها به طور عام از رادیو و تلویزیون گرفته تا نشریات مکتوب و حتی بازی های رایانه ای، تبلیغات، فضای مجازی، از جمله صنایع خلاق است که ما در کشور منابع انسانی خوبی در این حوزه داریم. به طوری که در حوزه صنعت تبلیغات در سال 92، معادل 1900 میلیارد تومان گردش مالی داشته ایم.

وی تصریح کرد: تنوع شبکه های ماهواره ای فرصتی را برای ما ایجاد می کند که در جهت رشد اقتصادی از آنها بهره بگیریم. در حوزه انیمیشن به سرعت در کشور رشد کردیم. برای مثال فیلم انیمیشن رستم و سهراب در کن 10 میلیارد تومان فروش داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: هنرهای تجسمی و تابلوهای فاخر که در بازارهای جهانی با قیمت های بالا به فروش می رود از جمله اتفاقاتی است که از نظر فرهنگی و هنری می توان به آن اشاره کرد، در مجموع بهتر این است که این امکانات را هم افزایی کرده و برای پیشبرد و توسعه کشور از آن استفاده کنیم.