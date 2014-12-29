پیام فرمانده معظم کل قوا به رزمندگان رزمایش ارتش ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه فرهنگی رسانه ای ارتش، سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، با حضور در منطقه عمومی رزمایش محمد رسول‌الله(ص) ارتش پیام فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای را به رزمندگان این رزمایش ابلاغ کرد.

وی با حضور در قرارگاه رسانه‌ای این رزمایش، در جریان روند فعالیت‌های رسانه‌ای این قرارگاه قرار گرفت و با جمعی از فرماندهان ارشد ارتش دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار شیرازی که از سوی فرمانده معظم کل قوا حامل پیام ایشان بود، اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری برای عرض خداقوت و خسته نباشید به رزمندگان رزمایش در این منطقه حضور پیدا کردم.

رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا در نشستی با حضور امیر موسوی فرمانده رزمایش و جانشین فرمانده کل ارتش، امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر محمودی معاون اجرایی ارتش و جمع دیگری از فرماندهان ارتش، تصریح کرد: همه‌ی تلاش‌ها و مجاهدت‌ها باید در جهت اقتدار نظام، آمادگی بیشتر و دفاع از نظام عزیزمان باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که می‌بینیم همه آماده و گوش به فرمانده امر فرماندهی معظم کل قوا هستند و این همان چیزی است که دشمن از آن واهمه دارد.