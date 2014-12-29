علیرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از خبرهایی که از او به عنوان جانشینی مهدی محمدنبی دبیر فدراسیون فوتبال منتشر میشود، سوابق فوتبالی و علمی خود را بازگو کرد و از رسانهها خواست تا نسبت به اعلام خبرهایشان دقت کنند.
اسدی البته پیشنهاد فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش به وی برای حضور در پست دبیر کلی فدراسیون را تایید و تکذیب نکرد ولی گفت خیلی در جریان حضورش در فدراسیون فوتبال نیست! مشروح گفتگوی اسدی با خبرگزاری مهر در زیر میآید:
* خبرگزاری مهر: در یکی، دو روز اخیر از اخباری از حضور شما در فدراسیون فوتبال منتشر شده است. چقدر این موضوع صحت دارد؟
- علیرضا اسدی: خبر چه بوده است؟
* این خبرها درباره انتخاب شما به عنوان دبیر کل فدراسیون فوتبال به جای مهدی محمد نبی بوده است؟
- دبیر کلی فدراسیون فوتبال؟ ما پزشکیم آقا؛ ما آنجا چه کار داریم!
* میگویند شما جانشین نبی هستید. این خبر را شنیدهاید؟
- درباره ما هر کی هر چی دوست دارد مینویسد. خودم هم نمیدانم چه خبر است. خودم هم خبر ندارم!
* یعنی در جریان این خبرها نیستید؟
- نه خیلی خبر ندارم. هر سایتی یک چیزی نوشته است! بعضی از این خبرها به حسن اسدی به مجید اسدی میخورد. اینکه گفتهاند اسدی دفاع وسط بوده به مجید اسدی میخورد نه من!
* آیا از طرف وزارت ورزش یا علی کفاشیان با شما برای حضور در فدراسیون فوتبال صحبت شده است؟
- خبری ندارم. شاید اسمی اشتباه شده باشد!
* قطعا اسم شما اشتباه نشده است...
- آیا منبع معتبرتر از من کسی هست؟ خودم هم نمیدانم. در رسانهها نوشتهاند اسدی جانشین نبی میشود. این اسدی چه کسی است؟ از کجا آمده؟ آیا این اسدی من هستم؟!
* مگر شما دکتر علیرضا اسدی نیستید؟
- دکتر علیرضا اسدی که چند تا داریم. یک علیرضا اسدی داریم که سرپرست فدراسیون پزشکی است که من هستم!
* خب رسانهها هم همین را نوشتهاند...
- خودم هم تعجب میکنم! حالا باید صبر کنیم ببینیم چطور است.
* آیا تا الان از طرف وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال با شما صحبت نشده است؟
- متاسفانه آنقدر نظر و خبر از اینطرف و آنطرف میزنند که نمیدانم داستانش چیست!
* آیا با خودتان صحبت شده است؟ به صورت مستقیم یا با واسطه؟
- خیلی خبر اینطوری ندارم!
* از جواب شما مشخص است که حتما یک چیزی هست؟
- به نظر میرسد شما چیزی میدانید ولی نمیگویید. اگر خبری دارید بگویید خب به من هم بگویید!
* آیا با شما برای دبیر کلی فدراسیون فوتبال صحبت شده است؟
- با شما صحبت شده؟ به من که چیزی نگفتهاند. اگر خبری دارید بگویید. از صبح 100 نفر به من زنگ زدهاند. فدراسیون من را (فدراسیون پزشکی - ورزشی) هم بالا و پایین کردهاند. نمیدانم این چه خبری است. خیلی به این خبر دامن میزنند. خودم نمیدانم کدام خبر درست است کدام غلط. هر کسی هر چیزی دلش میخواهد مینویسد. اصلا شما به فدراسیون فوتبال زنگ بزنید و بگویید تغییراتی هست؟ از فدراسیون فوتبال بپرسید چه کسی را میخواهید بیاورید. چرا می روید سراغ این و آن!
* به هر حال یکطرف ماجرا شما هستید؟
- یک طرف ماچرا هم شما هستید. شما خودتان کاندیدای فدراسیون شنا هستید! اینطور میشود صحبت کرد؟ وقتی میپرسیم چرا، بگویید که اینطور گفته میشود.
* ماجرا این است که شما هم صد درصد این خبر را تکذیب نمیکنید و میگویید یک چیزهایی شنیده ام.
- هر روزنامه و سایتی هر چی میبینند، مینویسند. ما را کردهاند علیرضا اسدی بازیکن تیم بنیاد شهید که دفاع وسط بازی می کرده. من هیچوقت دفاع وسط نبودم در تیم ملی هم هافبک وسط بودم. البته پست اصلیام در تیم ملی مهاجم بود ولی یک خط عقبتر آمدم. ضمن اینکه بر خلاف اعلام رسانهها، من هیچ وقت در فدراسیون ژیمناستیک نبودم.
* خب خودتان دارید ابهام را برطرف میکنید. چه کسی بهتر از شما؟
- چرا باید چنین چیزهایی را بنویسند؟ بنویسند شما قهرمان تکواندوی جهان هستی! اگر کسی میخواهد چیزی بنویسد، از فدراسیون مربوطه بپرسد. بک نفر میرود و یکی هم میآید. یا صلاحیت دارد یا نه تمام میشود و میرود. من معنای درست کردن فضای کاذب را نمیفهمم.
* در نهایت نگفتید آیا با شما برای فدراسیون فوتبال صحبت شده است یا نه؟
- الان به فدراسیون فوتبال زنگ بزنید و این سئوال را بپرسید. یک رسانه نوشته است که (عین جمله را میخواند) "توافق فدراسیون و وزارت بر سر دبیر کلی اسدی". این اسدی که این رسانه نوشته، محسن است، یا شاید هم مجید اسدی است! علیرضا اسدی کیست؟ نوشتهاند علیرضا اسدی مدافع بوده و در سالهای نخستین فوتبال در تیم بنیاد شهید بوده در حالی که من سالهای نخستین فوتبالم در راه آهن و اکباتان بودم و با بازیکنانی مثل قلعهنویی و پیوس همبازی بودهام. در تیم ملی با احمدرضا عابدزاده بودم. نوشتهاند اسدی در تیم ملی ستاره نبوده و بیشتر بازیکن فیزیکی بوده است. نمیدانم بازیکنی که ستاره نبوده چطور در تیم ملی حضور داشته است؟ واقعا باید چه بگوییم.
* بیشتر در مورد سوابق خودتان توضیح میدهید؟
- من الان 52 سال دارم. بیایند و با من فوتبال سالنی باز کنند تا ببینند آیا میتوانند جلوی من بازی کنند یا نه! نوشتهاند من مدیر بیمارستان تجریش بودهام. آخر من کجا بیمارستان تجریش کار کردهام. اینها چی است که مینویسند؟ رزومه من مشخص است. نوشتهاند "آیا اسدی میتواند مدیریت ورزشی کند". خب آدمی که مدیر کل تربیت بدنی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد بوده، مدیر تیم امید بوده و در مقطعی ریاست باشگاه راهآهن را هم برعهده داشته؛ حتی خودش پزشک و بازیکن تیم ملی بوده، آیا این آدم نمیتواند مدیریت ورزشی داشته باشد؟ من خندهام میگیرد. نمیدانم رسانهها راجع به کی صحبت میکنند. من علیرضا اسدی، هافبک تیم ملی، افتخار میکنم در راه آهن و اکباتان بازی کردهام و پس از آن در تمام دوران فوتبالم تا 26 سالگی در تیم بنیاد شهید بازی کردم. در تیم ملی هم زمان مرحوم دهداری حضور داشتم و با جواد زرینچه، صمد مرفاوی، احمدرضا عابدزاده و خیلیهای دیگر همبازی بودهام.
* چه شد که فوتبال را کنار گذاشتید؟
- من پزشک بودم. 26 سالگی فوتبال را به خاطر درسم رها کردم. تنها پزشکی هستم که بازیکن تیم ملی بوده ولی بازهم میگویند هیچی بلد نیستی!
* با این حساب شما کارتان را کی در فدراسیون فوتبال آغاز میکنید؟
- من کی گفتم در فدراسیون فوتبال هستم؟ من پزشکی ورزشیام و در فوتبال نیستم. اینها شایعاتی است که میگویند. این حرفی که می زنند غلط است. اینها نیست. حداقل حرف درست را بزنند. نه برای پست، برای اینکه این شخص را می شناسیم ما. پست کاری نداریم. من که فدراسیون پزشکی ورزشی هستم.
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