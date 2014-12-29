شیوع تب مالت در نقاط مرزی خراسان جنوبی بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدیزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها از افزایش سه برابری تب مالت رنج می‌برد که در این راستا کاهش نرخ بیماری تب مالت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شیوع تب مالت در برخی از شهرستان‌های استان خیلی بالا است، افزود: برخی از نقاط استان نیز از شیوع این بیماری پاک هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی عنوان کرد: شیوع تب مالت در شهرستان‌های مرزی خراسان جنوبی به دلیل ورود دام زنده از کشور افغانستان بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه در کاهش نرخ بیماری تب مالت در استان سه دستگاه نقش دارند، افزود: اداره کل دامپزشکی با واکسینه به موقع گوسفندان، نیروی انتظامی در حمل و نقل دام‌های زنده وارداتی و دانشگاه علوم پزشکی در بیماریابی و درمان در این راستا نقش بارزی دارند.

برگزاری همایش سیاست‌های جمعیتی در خراسان جنوبی

مهدیزاده تصریح کرد: در مناطقی از استان که شیوع این بیماری بالا بوده، داروهای مورد نیاز موجود و با شناسایی بیمار تب مالت، اطرافیان آن نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه سه منطقه پرخطر و آلوده به تب مالت در خراسان جنوبی شناسایی شده است، گفت: مناطق شیوع این بیماری به صورت ویژه تحت کنترل هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی خبر داد: در کشور از هر ۱۰۰ هزار نفر ۵۰ نفر به بیماری تب مالت مبتلا هستند که این رقم در خراسان جنوبی ۱۵۵ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.

وی با اشاره به اجرای سیاست‌های جمعیتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری در استان نیز گفت: این سیاست‌ها در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته و بخشنامه‌هایی به مراکز شهرستان‌ها ارسال شده است.

مهدیزاده تصریح کرد: یکی از بندهای این سیاست ابلاغی داشتن ۲.۱ فرزند برای هر خانم در میانگین سنی ۱۵ تا ۳۵ سال بوده که قبل از ابلاغ این سیاست، این نرخ در کشور ۱.۸ درصد و در خراسان جنوبی ۲.۶ درصد بوده است.

وی در پایان از برگزاری همایش سیاست‌های جمعیتی در پایان بهمن‌ماه و یا اوایل اسفندماه سال جاری در بیرجند خبر داد.