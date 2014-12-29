«جلوه اهل خراسان» در بازار نشر

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب روایتی از سفر 8 روزه مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی را در سال 91 ارائه می‌کند. مطالب کتاب در قالب یک سفرنامه نوشته شده‌اند. موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی که انتشارات نسیم به عنوان زیرمجموعه آن فعالیت می‌کند، وظیفه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب را به عهده دارد و به انتشار کتاب‌های موضوعی برای نشر بیانات، دیدگاه‌ها و رهنمودهای رهبری در مقاطع و مناسبت‌های مختلف می‌پردازد.

مطالب کتاب از جایی آغاز می‌شود که نویسنده با اطلاع از سفر قریب‌الوقوع رهبری به خراسان شمالی راهی بجنورد می‌شود. مقطع تاریخی آن نیز از روز سه‌شنبه 18 مهر 91 تا چهارشنبه 26 مهر است. سفرنامه با تکیه بر متن و حاشیه‌های دیدار رهبر انقلاب با اقشار مختلف مردم، مسئولان، نخبگان، علما و روحانیون، دانشگاهیان و خانواده‌های شهدا ادامه پیدا می‌کند و نویسنده در سفر به شهرهایی چون اسفراین، شیروان با مقام معظم رهبری همراه می‌شود.

بین صفحات کتاب نیز، تصاویری مستند از سفر رهبری به شهرهای مختلف خراسان شمالی، به صورت چاپ رنگی درج شده است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

دوربین کرین می‌چرخد و از روی سرمان رد میشود. یک‌بار نزدیک بود بخورد به سرمان. یاد روز رژه می‌افتم که راه رزم‌نوازان را بسته بود.

آقا اصل قضیه را این می‌داند که در بخش اصلی پیشرفت کنیم و شاکی است که «البته در انقلاب، در این بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ در این زمینه، ما مثل بخش اول حرکت نکردیم، پیشرفت نکردیم.» و خواستار آسیب‌شناسی آن میشود. سؤال مهمی را طرح میکند: «چرا در این بخش پیشرفت نکردیم؟» دنبال علتها و راه علاج است که میگوید: «اینها به عهده کیست؟ به عهده نخبگان ـ نخبگان فکری، نخبگان سیاسی ـ به عهده شما، به عهده جوانها.»

خواهان ایجاد گفتمانی می‌شود که ناظر به رفع آسیبها در زمینه بخش متنی تمدن نوین اسلامی باشد. بشارت میدهد که با نشاط و استعدادی که ملت و نظام اسلامی ایران دارد نتیجه‌اش این خواهد شد که «آن وقت درخشندگی ملت ایران در دنیا و گسترش اندیشه اسلامی ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران در دنیا آسانتر خواهد شد.»...

این کتاب با 328 صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 15 هزار تومان منتشر شده است.