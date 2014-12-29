به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمدباقر نوبخت

بر اساس اصل یکصد بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه شماره 206/93/12991 مورخ 1393/09/26 شورای عالی اداری، با توجه به تعهد، شایستگی و سوابق مفید و ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» منصوب می شوید.

با عنایت به جایگاه رفیع و نقش ممتاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ایجاد تحول بنیادین در راهبری توسعه کشور، طراحی زیر ساخت ها و رصد توسعه پایدار و متوازن در کشور، انتظار می رود جناب عالی با بهره گیری از صاحب نظران و کارشناسان بر جسته و پایه ریزی ساختاری مناسب و چابک برای آن سازمان، نسبت به تحقق اهداف و وظایف محوله تلاش وافر به کار بندید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری اعضای دولت در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

حسن روحانی