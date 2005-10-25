انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه از طيف علامه دفتر تحكيم جدا شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در اين نامه سرگشاده آمده است : انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي اعلام مي ‌دارد در طول زمان گذشته و پس از انتخابات اخير انجمن اسلامي دانشگاه، شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي، ما را تحت فشار فراوان قرار دادند و در اين مدت از هيچ كارشكني فروگذار نكردند كه با درايت و توكل به خدا ما هيچ‌ گاه در مقابل تهديدها و كژروي ‌هاي شوراي مركزي دانشگاه تسليم نشده و نخواهيم شد.

در ادامه اين نامه آمده است: براي تنوير افكار دانشجويان انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي اعلام مي ‌داريم كه ما قائل به اصولي هستيم كه قدم گذاردن مان به اين مكان و زير نام انجمن اسلامي تنها به اين خاطر بوده و تحت هيچ شرايطي از اصول خود عدول نكرده و نخواهيم كرد.

انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين كه شوراي مركزي انجمن اين دانشگاه بدون توجه به اصول و بدون توجه به نام انجمن، بارها ما را به دليل دگرانديشي مورد مواخذه قرار داده ‌اندآورده است: اين آخرين نامه سرگشاده انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي به شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي است.

انجمن اسلامي اين دانشكده نام انجمن را وامدار كساني مي ‌داند كه براي دفاع از اسلام، ارزشها و آزادي و استقلال جان خود را از دست داده وبه شهادت رسيده اند؛ كساني كه خون سرخشان هنوز زينت بخش وجب به وجب اين مرزو بوم است.

اين نامه سرگشاده مي افزايد: ما خود را در دفاع از آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي راسخ دانسته و براي تحقق اين شعارها تلاش مي ‌كنيم و از خداي متعال براي تحقق اهدافمان ياري مي ‌طلبيم و در اين مسير با تمام تشكل‌ ها و نهادها قصد تعامل داريم نه تقابل و براي شنيدن افكار و قرائت ‌هاي مختلف آمادگي تام داريم و خود را مرهون كساني مي ‌دانيم كه ما را در راهي كه برگزيده ‌ايم، ارشاد و هدايت كنند.

انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي در پايان نامه سرگشاده خود تاكيد كرد: با توجه به عدم توجه شوراي مركزي به اصول اساسي سابق‌ الذكر در شوراي مركزي و علاوه بر آن توهين مكرر آن شورا به استاد گرانقدر و رياست محترم دانشگاه علامه طباطبايي، جلسات آن شورا را به رسميت نشناخته و تا مشخص شدن اهداف آتي آن شورا در جلسات آن شركت نخواهيم كرد.