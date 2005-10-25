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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۶

با صدور نامه اي سرگشاده و در پي فروپاشي طيف علامه دفتر تحكيم وحدت؛

انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه از طيف علامه دفتر تحكيم جدا شد

انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه از طيف علامه دفتر تحكيم جدا شد

انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي با صدور نامه اي سرگشاده خطاب به شوراي مركزي انجمن اسلامي اين دانشگاه، خروج خود را از طيف علامه دفتر تحكيم اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در اين نامه سرگشاده آمده است : انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي اعلام مي ‌دارد در طول زمان گذشته و پس از انتخابات اخير انجمن اسلامي دانشگاه، شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي، ما را تحت فشار فراوان قرار دادند و در اين مدت از هيچ كارشكني فروگذار نكردند كه با درايت و توكل به خدا ما هيچ‌ گاه در مقابل تهديدها و كژروي ‌هاي شوراي مركزي دانشگاه تسليم نشده و نخواهيم شد.

در ادامه اين نامه آمده است:  براي تنوير افكار دانشجويان انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي اعلام مي ‌داريم كه ما قائل به اصولي هستيم كه قدم گذاردن مان به اين مكان و زير نام انجمن اسلامي تنها به اين خاطر بوده و تحت هيچ شرايطي از اصول خود عدول نكرده و نخواهيم كرد.

انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اين كه  شوراي مركزي انجمن اين دانشگاه بدون توجه به اصول و بدون توجه به نام انجمن، بارها ما را به دليل دگرانديشي مورد مواخذه قرار داده ‌اندآورده است: اين آخرين نامه سرگشاده انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي به شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي است.
انجمن اسلامي اين دانشكده نام انجمن را وامدار كساني مي ‌داند كه براي دفاع از اسلام، ارزشها و آزادي و استقلال جان خود را از دست داده وبه شهادت رسيده اند؛ كساني كه خون سرخشان هنوز زينت بخش وجب به وجب اين مرزو بوم است.

اين نامه سرگشاده مي افزايد: ما خود را در دفاع از آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي راسخ دانسته و براي تحقق اين شعارها تلاش مي ‌كنيم و از خداي متعال براي تحقق اهدافمان ياري مي ‌طلبيم و در اين مسير با تمام تشكل‌ ها و نهادها قصد تعامل داريم نه تقابل و براي شنيدن افكار و قرائت ‌هاي مختلف آمادگي تام داريم و خود را مرهون كساني مي ‌دانيم كه ما را در راهي كه برگزيده ‌ايم، ارشاد و هدايت كنند.

انجمن اسلامي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي در پايان نامه سرگشاده خود تاكيد كرد: با توجه به عدم توجه شوراي مركزي به اصول اساسي سابق‌ الذكر در شوراي مركزي و علاوه بر آن توهين مكرر آن شورا به استاد گرانقدر و رياست محترم دانشگاه علامه طباطبايي، جلسات آن شورا را به رسميت نشناخته و تا مشخص شدن اهداف آتي آن شورا در جلسات آن شركت نخواهيم كرد.

کد مطلب 245182

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