وزیر ورزش و جوانان با استاندار قم دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود گودرزی صبح دوشنبه در شهر مقدس قم حضور یافت و ابتدا به ساختمان استانداری قم رفت و با حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق صالحی‌منش دیدار و گفتگو کرد.

دیدار وزیر ورزش و جوانان با استاندار قم نخستین برنامه سفر دکتر محمود گودرزی و ایرج رحمانی مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزرات ورزش و جوانان به شهر مقدس قم بود.

گودرزی و حجت الاسلام صالحی‌منش در قالب یک صبحانه کاری در خصوص مسائل مرتبط با ورزش و جوانان قم به بحث و گفتگو پرداختند اما این دیدار بدون حضور خبرنگاران انجام شد.

گودرزی سپس به اتفاق حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم راهی تالار شهید آوینی قم محل برگزاری نشست صمیمی وزیر ورزش و جوانان با هیئت‌های ورزشی و تشکل‌های جوان قم شد.