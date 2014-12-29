  1. استانها
  2. قم
۸ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۳۱

وزیر ورزش و جوانان با استاندار قم دیدار کرد

وزیر ورزش و جوانان با استاندار قم دیدار کرد

قم - وزیر ورزش و جوانان امروز حضور در شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) با استاندار قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود گودرزی صبح دوشنبه در شهر مقدس قم حضور یافت و ابتدا به ساختمان استانداری قم رفت و با حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق صالحی‌منش دیدار و گفتگو کرد.

دیدار وزیر ورزش و جوانان با استاندار قم نخستین برنامه سفر دکتر محمود گودرزی و ایرج رحمانی مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزرات ورزش و جوانان به شهر مقدس قم بود.

گودرزی و حجت الاسلام صالحی‌منش در قالب یک صبحانه کاری در خصوص مسائل مرتبط با ورزش و جوانان قم به بحث و گفتگو پرداختند اما این دیدار بدون حضور خبرنگاران انجام شد.

گودرزی سپس به اتفاق حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم راهی تالار شهید آوینی قم محل برگزاری نشست صمیمی وزیر ورزش و جوانان با هیئت‌های ورزشی و تشکل‌های جوان قم شد.

کد مطلب 2451820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها