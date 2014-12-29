وزیر ورزش و جوانان با استاندار قم دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود گودرزی صبح دوشنبه در شهر مقدس قم حضور یافت و ابتدا به ساختمان استانداری قم رفت و با حجتالاسلام و المسلمین محمدصادق صالحیمنش دیدار و گفتگو کرد.
دیدار وزیر ورزش و جوانان با استاندار قم نخستین برنامه سفر دکتر محمود گودرزی و ایرج رحمانی مدیرکل هماهنگی امور استانهای وزرات ورزش و جوانان به شهر مقدس قم بود.
گودرزی و حجت الاسلام صالحیمنش در قالب یک صبحانه کاری در خصوص مسائل مرتبط با ورزش و جوانان قم به بحث و گفتگو پرداختند اما این دیدار بدون حضور خبرنگاران انجام شد.
گودرزی سپس به اتفاق حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم راهی تالار شهید آوینی قم محل برگزاری نشست صمیمی وزیر ورزش و جوانان با هیئتهای ورزشی و تشکلهای جوان قم شد.
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