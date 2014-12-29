9 دی ماه حماسه ای فراجناحی و متعلق به همه دوستداران نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی سرگروهها و مربیان حلقه های صالحین استان در استانداری گفت: حماسه 9 دی ماه از رویدادهای سرنوشت ساز در تاریخ کشور است که با روشنگری و هوشیاری مقام معظم رهبری و حضور بصیرانه مردم به عنوان حرکتی ماندگار در تقویم انقلاب ثبت و ضبط شد.

روزبه افزود: 9 دی روز حساسي در تاريخ انقلاب و نظام اسلامی شد بطوري كه در اين رويداد مهم با روشنگري و هوشياري مقام معظم رهبري جلوي بسياري از اتفاقات گرفته شد كه اگر با درايت رهبري مهار نمي شد هزینه های بسیار سنگینی را براي نظام به دنبال خود داشت.

وي بیان کرد: اهتمام و روشنگری و تاکيد ولی فقیه نسبت به این موضوع حکایت از این داشت که یک مسئله جدی برای نظام جمهوری اسلامی بود و ما نيز بدون تعصب، تعارف، تفسیرهاي شخصي، گروهی، باندی و فرقه ای باید به این موضوع نگاه کنیم و هوشیارانه اتفاقات سال88 را مورد تجزيه و تحلیل قرار دهیم و این وقایع باید براي همه ما یک تجربه باشد.

استاندار یادآورشد: در جمهوری اسلامی قرآن و سیره اهل بیت را باید متن زندگی قرار دهیم و رسالت ما این است که در یک جا فریاد بزنیم و یک جا سیکوت کنیم و تکلیف مدار و وظیفه شناس باشیم.

روزبه تصریح کرد:جای خوشحالی داردکه نظام، ظرفیتی ایجاد کرده تا عقاید مختلف در جامعه و ميان خانواده ها مطرح شود اما باید این مسائل باید هوشیارانه مطرح شود تا خدای ناکرده ناآگاهانه آتش بیار جریانات نشویم و برای کشور هزینه درست نکرده و به اهداف دشمنان کمک نکنیم.

استاندار افزود: با توجه به اختلاف سلیقه ها باید متوجه باشیم در چه مواضع و مسیری حرکت می کنیم، خطوط قرمز را بشناسیم و بدانیم کجا باید مراقب باشیم تا با رفتار خود به کیان و هستی نظام خدشه ای وارد نکنیم.

وی یادآورشد: 70 درصد نارضایتی مردم از نظام اجرايي ناشی از سهل انگاری ها، ندانم کاری، پارتی بازی و کارهایي در اين زمینه است و با توجه به اينكه رضایت عمومی یکی از مولفه های امنیت تلقی می شود بايستي احساس رضایت را در مردم ایجاد کنیم که در این راستا مهمترین وظیفه حلقه صالحين در ادارات این است که به فکر خدمت رسانی به مردم باشند.

روزبه اظهارداشت: وجود حلقه هاي صالحین باید در دستگاههای اجرایی مدل و تعریف درستی داشته باشد و با نمود عيني بتواند موثر عمل کند.

وی گفت: حلقه صالحین در ادارات بايستي به عنوان نهادی پرکار،برنامه محور و با حضور افرادی متدین از میان كارمندان به گونه ای فعالیت کند تابه كاهش تخلفات اداري منجر شود.

استاندار در پایان اظهارداشت: اعضای حلقه های صالحین باید کارشناس، کاردان، متخصص، متدین، متعهد و در تمامی حوزه هایی که کار می کنند موثر باشند.