  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۸ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

افزایش قیمت نفت به دنبال نگرانی از عرضه لیبی

افزایش قیمت نفت به دنبال نگرانی از عرضه لیبی

ترید عربیا گزارش داد: قیمت نفت دریای برنت با افزایش 37 سنتی به 59.82 دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ترید عربیا گزارش داد، قیمت نفت پس از کاهش های اخیر، دوباره به دلیل درگیرهای اتقاق افتاده در لیبی که نگرانی را برای عرضه این عضو اوپک به همراه دارد را با افزایش روبرو کرد.

در همین حال این نگرانی ها از زمانی آغاز شد که به یکی از پالایشگاه های مهم لیبی که روزانه 800 هزار بشکه تولید داشت، حمله موشکی شد و تولید نفت این پالایشگاه را متوقف کرد. 

همچنین قیمت نفت دریای برنت در بازار معاملات روز دوشنبه با 37 سنت به 59.82 دلار رسید و بهای نفت وست تگزاس اینترمیدیت با 57 سنت افزایش به 55.30 دلاردر هر بشکه معامله شد.

کد مطلب 2451823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها