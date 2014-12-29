افزایش قیمت نفت به دنبال نگرانی از عرضه لیبی

به گزارش خبرنگار مهر، ترید عربیا گزارش داد، قیمت نفت پس از کاهش های اخیر، دوباره به دلیل درگیرهای اتقاق افتاده در لیبی که نگرانی را برای عرضه این عضو اوپک به همراه دارد را با افزایش روبرو کرد.

در همین حال این نگرانی ها از زمانی آغاز شد که به یکی از پالایشگاه های مهم لیبی که روزانه 800 هزار بشکه تولید داشت، حمله موشکی شد و تولید نفت این پالایشگاه را متوقف کرد.

همچنین قیمت نفت دریای برنت در بازار معاملات روز دوشنبه با 37 سنت به 59.82 دلار رسید و بهای نفت وست تگزاس اینترمیدیت با 57 سنت افزایش به 55.30 دلاردر هر بشکه معامله شد.