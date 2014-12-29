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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۵۳

حجت‌الاسلام رحیمیان در جمع خبرنگاران:

9 دی به یکی از عوامل ثبات و پایداری نظام تبدیل شد

9 دی به یکی از عوامل ثبات و پایداری نظام تبدیل شد

تولیت آستان مقدس جمکران گفت: جنگ هشت ماهه در فتنه 88 هدفش براندازی نظام بود اما با 9 دی به یکی از عوامل ثبات و پایداری نظام تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیمیان تولیت آستان مقدس جمکران در حاشیه همایش پاسداشت حماسه 9 دی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جمعیت حاضر در 9 دی را دشمنان هم نتوانستند انکار کنند، اظهار داشت: اجتماع مردم در 9 دی بزرگترین حضور حماسی مردم نه تنها در تاریخ انقلاب بلکه در طول تاریخ عالم است.

وی با بیان اینکه جنگ هشت ساله تحمیلی منشاء برکات و یکی از عوامل ثبات و پایداری نظام شد یعنی عکس آن چیزی که دشمن هدفگذاری کرده بود گفت: جنگ هشت ماهه در فتنه 88 هدفش براندازی نظام بود اما با 9 دی به یکی از عوامل ثبات و پایداری نظام تبدیل شد.

کد مطلب 2451825

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