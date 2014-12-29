حوزه مسائل حقوقی با آسیب جدی روبرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی در اولین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار کمیته امداد امام خمینی گفت: در حال حاضر 60 هزار وکیل و 11 هزار قاضی در کشور داریم، همچنین تعداد دانشجویان حقوق نیز به حدود 100 هزار نفر در کشور می‌رسد که با توجه به این خانواده بزرگ حقوقی در کشور انتظار می‌رود که جایگاه وکالت در جامعه ما شفاف‌تر باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر تعداد ذکر شده معمولا فقها و مراجع دینی نیز در خانواده حقوقدانان در نظر گرفته نمی‌شوند، در حالی که این افراد نیز از عالمان این حوزه محسوب می‌شوند.

پورمحمدی ادامه داد: ما در امور مدنی شاهد جایگاه شفافی برای وکالت نیستیم، اما در لایحه جامع وکالت باب جدیدی در این زمینه باز کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد تاوان ناآشنایی خود با قانون را می‌دهند، گفت: ما با آسیب جدی در حوزه مسائل حقوقی روبرو هستیم که حجم اختلافات و شکایات گواهی بر این موضوع است و خواهش من از همه حقوقدانان این است که به این موضوع بپردازند.

وزیر دادگستری گفت: شاید برخی وکلا از افزایش پرونده‌ها و رونق کارشان خوشحال باشند، اما رشته‌های مختلف دیگری همانند گسترش حقوق در امور اداری وجود دارد که می‌توان از آن طریق ارتزاق کرد. بنابراین نباید نگران کاهش پرونده‌های کیفری بود و در جهت کاهش آن باید تلاش کرد.

پورمحمدی اظهار کرد: در حال حاضر پرونده‌های زیادی بر سر قضات ما ریخته است و اگر این پرونده‌ها به یک سوم هم کاهش پیدا کند، باز هم تعداد آنها بسیار زیاد است همچنین باید توجه کنیم، هر چه تعداد پرونده‌ها کمتر باشد برای اجرای عدالت نیز بهتر است.

وی با بیان اینکه همه بخشها باید اصلاحات را از درون خود آغاز کنند، گفت: دولت به جای آنکه دیگران را متهم کند، شروع به اصلاح مشکلات خود کرده است. جامعه وکلا اگر مشکلی را احساس می‌کند، در درون خود آن را اصلاح کند. این امر برای قضات نیز صدق می‌کند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه رسیدگی به طبقات آسیب دیده و ضعیف رسالت هر جامعه‌ای است، گفت: بدون توجه به این طیف نمی‌توان در جهت احقاق حقوق شهروندی اقدام کرد، جامعه‌ای که ادعای عدالت و حقوق بشر دارد، باید به نیاز شهروندان کم‌توان نیز توجه کند.

پورمحمدی افزود: تاسیس کمیته امداد از جمله تحسین برانگیزترین اقدامات امام خمینی بود که 22 روز بعد از پیروزی انقلاب انجام شد و نشان دهنده افق دید و توجه امام بود. کمیته امداد را باید به عنوان یک فرهنگ و مکتب خیرخواهی در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: توجه به نیازمندان انسان را قانع و متعادل می‌کند، از این جهت حرکت کمیته امداد بسیار ارزشمند است.

وزیر دادگستری همچنین با اشاره به حماسه نهم دی ماه گفت: این روز از جمله اتفاقات ماندگار در انقلاب ماست، کشور ما با دشمنان فراوانی روبروست و به همین دلیل با مسائلی همچون تحریم و کاهش قیمت نفت روبرو هستیم و علاوه بر این مسائل، به ناحق حکم‌هایی نیز علیه ما صادر کرده و برای کشور ما پرونده‌سازی می‌کنند در چنین وضعیتی باید ارزش ملت، نظام و دولتمان را به خوبی بفهمیم و از انجام کوچکترین اشتباهی جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید بدانیم دشمنان در کمین هستند، افزود: هر نوع عصبانیتی ممکن است، جلوی عقل انسان پرده بیاندازد درست است که عده‌ای عامل بیگانگان و خائن هستند، اما دیگران باید حواسشان باشد که برای امیال دشمن بسترسازی نکنند و خوشبختانه اتفاق 9 دی یک هوشیاری ملی با نگاهی دقیق و آینده نگر بود.

وی تصریح کرد: در نهم دی ماه هیچ عکس، شعار و حاشیه ای نبود و همه ملت با یک شعار به میدان آمدند که این مسئله نقطه عطفی را در تاریخ ما ایجاد کرد، پیام 9 دی پیام وحدت و انسجام مردم با رهبر و آرمانهای انقلاب است.

وی با بیان اینکه پیام 9 دی وحدت است، گفت: اکنون دولت با مشکلاتی همچون کاهش قیمت نفت، واردات و صادرات و تبادلات بانکی روبرو است و با این وجود توانسته تورم را مهار کند و به نرخ رشد حداقلی برسد و آمارهای آن نیز از مراجع رسمی اخذ و اعلام شده با این وجود چرا عده‌ای می‌خواهند که کارهای دولت را زیر سوال ببرند و چرا نمی‌خواهند این مسائل را بپذیرند، آیا به دنبال شادکردن دشمن و غمگین کردن ملت هستیم؟ پیام 9 دی این است که اختلاف نداشته باشیم. 9 دی پیامش صداقت، درستکاری،‌ امنیت، رفاه و منافع ملی است که باید از آن خوب استفاده کنیم.