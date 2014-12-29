حماسه 9 دی بیانگر روحیه ی دینداری مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در همایش رهپویان ولایت که در مجتمع فرهنگی نور اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان در سنندج برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب بهترین تعبیرها وتحلیل ها را در خصوص 9 دی بیان فرمودند که همه باید به آنها رجوع کنند و مورد مطالعه قرار دهند.

وی با اشاره به فرموده رهبری مبنی براینکه 9 دی تجلی قدرت خدا بود، عنوان کرد: این جمله رهبری اگر بررسی و تحلیل شود می توان چندین جلد کتاب ناظر بر آن تدوین کرد.

وی اظهارداشت: عده ای امروز به دنبال و خواهان فراموش کردن حماسه 9 دی هستند ولی علارغم این موارد رهبر معظم انقلاب بر ماندگاری این واقعه عظیم اصرار دارند لذا ما باید همواره پیرو منویات و فرمایشات و تاکیدات رهبری باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: یکی از پیام های اصلی حماسه 9 دی روحیه دینداری و دینمداری ملت ایران بود که در این روز به تمامی جهانیان نشان داده شد.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بر اساس مطالبه دینی مردم شکل گرفت، ادامه داد: مردم ایران اسلامی برای تحقق و حفظ انقلاب فداکاری ها و جانفشانی های بسیاری کردند و هیچگاه به دشمن اجازه براندازی و نابودی نظام را نخواهند داد.

وی عنوان کرد: ملت ایران در فتنه 88 وقتی مشاهده کردند عده ای به تفکراعتقادی و عاشورایی آنها توهین و تعرض کردند ساکت ننشستند و با سربلندی و اقتدار در مقابل آنها ایستادند.

وی بیان کرد: بصیرت افزایی، آمادگی و جان فشانی و لایتمداری به جای ولایت شعاری از دیگر پیام های حماسه 9 دی است.

این همایش به همت سازمان بسیج کارمندان استان کردستان و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان و شورای هیات های مذهبی برگزار شد.