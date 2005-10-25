نخست وزير بحرين از عادي سازي روابط كشورش با اسرائيل دفاع كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البيان نوشت : شيخ خليفه بن سلمان آل خليفه نخست وزير بحرين از رويكرد كشورش براي عادي سازي روابط با رژيم اسرائيل حمايت كرد.



نخست وزير بحرين براي اينكه عادي سازي مناسبات ديپلماتيك با رژيم صهيونيستي را توجيه كند، گفت: منامه براي رابطه با همه كشورهاي دنيا تلاش مي كند.



وي در جريان سفر به كويت و ديدار با مقامات اين كشور گفته است : روابط ما با كشورهاي جهان بر اساس توافقنامه هاي بين المللي بنا شده است و هدف اساسي ما اين است كه با همه كشورهاي جهان رابطه داشته باشيم و هيچ كشوري را مستثني قرار ندهيم.



اظهارات نخست وزير بحرين مبني بر اينكه هيچ دولتي را در دنيا در مساله برقراري روابط و عادي سازي مناسبات دوجانبه مستثني نخواهد كرد، مي توان نشانه اي بر عزم مقامات منامه براي حركت در مسير عادي كردن روابط با اسرائيل قلمداد كرد.

شايان ذكر است، پس از آنكه بحرين تحت فشارهاي آمريكا تحريم كالاهاي اسرائيلي را پايان داد، شيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفه وزير امور خارجه جديد بحرين گفت : به رغم تصميم براي پايان تحريم كالاهاي اسرائيلي به عنوان بخشي از توافقنامه تجارت ميان منامه و واشنگتن، كشورش قصد برقراري رابطه با تل آويو را ندارد.

شيخ خالد گفت : تصميم حكومت بحرين براي پايان تحريم كالاهاي اسرائيلي هرگز به معناي عادي سازي روابط فرهنگي يا سياسي يا ديپلماتيك يا هرگونه عادي سازي روابط با اسرائيل نمي باشد .

وي با بيان اينكه بحرين به تصميمات اتحاديه عرب پايبند است ،به پيشنهاد اين اتحاديه براي عادي سازي روابط با اسرائيل پس از عقب نشيني اين رژيم از تمام اراضي اشغالي عربي اشاره كرد.

اين اظهارات در پي اعلام شيخ محمد بن مبارك وزير امور خارجه سابق در ماه گذشته كه گفته بود بحرين به طور رسمي تحريم كالاهاي اسرائيلي را به عنوان بخشي از بندهاي توافقنامه تجارت آزاد با آمريكا پايان داده است، ايراد شد.

اين تصميم شوكي به بسياري از شهروندان بحريني وارد كرد كه از اشغال اراضي عربي از سوي اسرائيل و نحوه تعامل اين رژيم با فلسطينيان خشمگين هستند.

شيخ محمد وزير امور خارجه سابق بحرين كه مدت بيست سال دراين سمت انجام وظيفه مي كرد پس از اظهاراتش درباره رابطه با اسرائيل از كار بركنار شد كه دلايل آن اعلام نشد اما برخي تحليلگران مي گويند بركناري وي ارتباطي با اظهارات وي نداشته است.

از سوي ديگر روزنامه البيان به نقل از منابع آگاه از گام بلند بحرين و كويت براي عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي خبر داده بود.



به گفته اين منابع، بحرين و كويت به تحريم كالاهاي اسرائيلي كه كشورهاي عربي بر روي اين كالاها اعمال مي كنند، پايان مي دهند تا گام بلندي در راه برقراري روابط ديپلماتيك با اسرائيل بردارند.

شيخ محمد بن مبارك آل خليفه وزير امور خارجه بحرين به روزنامه الوسط اين كشور گفته است كه دفترتحريم كالاهاي اسرائيلي در منامه تعطيل خواهد شد.

يك ديپلمات بلندپايه غربي در منامه گفت كه درخواست براي لغو تحريم كالاهاي اسرائيلي و عادي سازي روابط با اين رژيم بنا به درخواست مستقيم آمريكا صورت گرفته است و يكي از شرط هاي اصلي اين كشور و گروه هاي لابي يهودي در واشنگتن براي عقد توافقنامه تجارت آزاد ميان آمريكا و بحرين بوده است .

گفتني است سيلوان شالوم وزيرامور خارجه رژيم اسرائيل پس از ديدار با عبدالوهاب عبدالله همتاي تونسي خود درنيويورك گفته بود : شرايط مناسبي براي نزديك شدن روابط ميان اسرائيل با كشورهاي عربي و اسلامي فراهم شده و اين نزديكي مي تواند به برقراري روابط كامل ديپلماتيك برسد.

در جريان اجلاس اخير مجمع عمومي سازمان ملل متحد، وزيران امور خارجه قطر ، اندونزي و تونس با وزير امور خارجه رژيم اسرائيل ديدار كردند .

وزير امور خارجه قطر خواستار تبعيت همه كشورهاي عربي از اقدام اين كشور در برقراري تماس هاي ديپلماتيك با مقامات اسرائيل شد وتاكيد كرد: دوحه به عادي سازي روابط با تل آويو حتي پيش از تشكيل كشور مستقل فلسطين مي انديشد.

تماس هاي علني و پشت پرده برخي كشورهاي عربي با اسرائيل در حالي است كه اتحاديه عرب با انتقاد از اين تحركات تاكيد كرد كه اسرائيل مستحق چنين پاداش هايي نيست زيرا هنوز از مناطق اشغالي عقب نشيني نكرده است و به قطعنامه هاي بين المللي نيز عمل نكرده است.