ترکیب مجلس آینده به وحدت اصولگرایان بستگی دارد/ بودجه بوی سیاست می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباه ترکیب نمایندگان در انتخاب پیش روی مجلس گفت: اگر وحدت باشد، اکثریت با اصول گرایان خواهد بود و اگر نباشد، اصولگراها به خود می بازند.

علیرضا زاکانی یادآور شد: این ترکیب به شرایط و نوع وحدت باز می گردد و رقبا دلشان را خوش کردند که از طریق دو یا سه ویژگی شامل تلاش برای عدم وحدت اصولگرایان و ایجاد جنگ روانی به هدف برسند.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان خود را از همین الان پیروز انتخابات می دانند، یادآور شد: همچنین این جریان نگاهش را به مذاکرات بسته است و می خواهد از پیروزی در مذاکرات برای پیروزی در انتخابات کمک گیرند.

وی گفت: بسیج کردن عده ای در کشور برای اینکه " هر توافقی هر چند بد، بهتر از توافق نکردن است"، از جمله سناریوها مطرح کرد.

زاکانی گفت: مواجهه سیاسی با منافع ملی از شیوه های عده ای است که سعی دارند از آن نفع برند و گروههای اصلاح طلب تلاش دارند تا در درون خود به انسجام برسند و از طریق تفرقه بین اصولگراها، به پیروزی رسند.

وی درباره رویکرد جمعیت رهپویان گفت: توجه جمعیت رهپویان به محور وحدت اصول بین همه جریانات انقلابی است تا در صورت پیروزی، مجلس کارآمدتری را داشته باشند.

زاکانی در زمینه ویژگی های مثبت دولت گفت: از ویژگی های خوب دولت توجه به حوزه سلامت و نگاه اولویت دار به این حوزه از نکات مثبت است.

نماینده مردم تهران در مجلس، ایجاد آرامش که از آن بتوان بهره کافی را برد از دیگر ویژگی های دولت است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره ویژگی ها و ضعف های لایحه بودجه سال آینده گفت: بودجه ای که به مجلس ارائه شد با چالش کاهش و افت قیمت نفت مواجه است.

نگاه سیاسی در بودجه وجود دارد

وی عنوان کرد: یک نگاه سیاسی در بودجه نهفته است، یعنی بودجه نهاد ریاست جمهوری و بودجه موسسه حضرت امام از رشد قابل توجه برخوردار است و در مقابل بودجه نهادهای موثر در انقلاب کاهش یا رشد نیافته است.

زاکانی گفت: این یک نگاه واقع بینانه نیست و در مسیر بودجه مسیری انتخاب کردند که بوی سیاست از آن استشمام می شود و این برای کشور زشت است.

این نماینده مجلس با اشاره به وقایع سال ۸۸ از وقایع سال ۸۸ به عنوان یک بزنگاه یاد کرد و گفت: این وقایع دعوای شخصی نبود که با قانون شکنی، حق مردم تضییع شد و این وقایع سبب شد که نظام سلطه برای مواجه با انقلاب، اهدافشان را تثبیت کنند.

وی گفت: فتنه یک عزم جدی برای مواجه با انقلاب اسلامی بوده است و سبب شد تا مردم بیدار و هوشیار با یک حضور حماسی و مافوق حماسی شرایطی را رقم زنند که همه داشته ها و امیدهای دشمن به یاس و نا امیدی مبدل کنند.

زاکانی یاداور شد: حماسه ۹ دی بساط زیادی خواهی کسانی که در مسیر دشمن حرکت کرده بودند را برچید و ۹ دی یک یوم الله است که به انقلاب اسلامی تعلق دارد.

وی گفت: بفرمایش مقام معظم رهبری، فتنه گران تا لبه پرتگاه انقلاب را پیش بردند و انتظار است که همه گروهها با رعایت تقوای الهی نسبت خود را فتنه و همراهی با حرکت مردم معلوم کنند.

دبیرکل جمعیت رپویان انقلاب اسلامی یادآور شد: این شاخص هم مایه سلامت و هم مایه تضمین انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود، ادعاهایتان در مخالف با دولت بدون سند است، با بیان اینکه اگر هر ادعایی کردم مستند را ارائه می کنم، یادآور شد: در مخالفت با وزرای پیشنهادی دولت، مستندات را ارائه کردم.

زاکانی گفت: آقای نجفی وزیر پیشنهادی ادعایی مطرح کرد تکذیب شده بود و آقای زنگنه نیز در یک جا صحبت من را رد کرده بود و با یک رانتی نگذاشت تا پاسخ دهم.

وی اظهار داشت: به کسانی که در فتنه ۸۸بودند گفتیم که شما دارید دروغ می گوید و تهمت می زنید و آنها پاسخی نداشتند و برای ما به هیچ وجه هدف وسیله را توجیه نمی کند.

نظارت، مشکل بزرگ کشور است

زاکانی با تاکید بر اینکه دولت باید با مردم صادق باشد گفت: یکی از مشکلات بزرگ کشور، نظارت است و مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده بیشتری کند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ابزارهای قوی موجود در دولت و مجلس می تواند دست به دست هم دهند تا در کشور یک ثبات و شرایط مطلوبی را شاهد باشیم.