صبا در صورت انصراف از لیگ هندبال باید حقوق بازیکنانش را بپردازد

سید علیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لیگ بر‌تر هندبال از اواسط بهمن ماه از سر گرفته می‌شود و کادر فنی تیم هندبال صبا نیز تمرینات را به مدت ۲ هفته تعطیل کرده است و در صورت برآورده شدن درخواست تیم هندبال از باشگاه، تمرینات را از سر می‌گیریم.

وی افزود: آغاز مجدد تمرینات تیم هندبال صبا در صورت حل مشکلات مالی اتفاق می‌افتد و قرار است جلسه‌ای با هیئت مدیره باشگاه صبا برگزار شود تا ببینیم تکلیف تیم هندبال چیست و بازیکنان باید چه کاری انجام دهند.

رئیس هیئت هندبال قم گفت: اگر قرار است در لیگ بر‌تر شرکت نکنیم باید هیئت مدیره باشگاه صبا در این باره تصمیم بگیرد و تمامی حق و حقوق بازیکنان و کادر فنی تا پایان فصل نیز باید پرداخت شود.

طباطبایی بیان داشت: نامه‌ای به اداره کل ورزش و جوانان داده‌ایم تا جلسه‌ای بین اداره کل ورزش و جوانان قم و هیئت مدیره باشگاه صبا در مورد ادامه کار تیم هندبال برگزار شود و تکلیف ما مشخص شود.

وی عنوان کرد: تیم هندبال زحمت کشیده و با بازیکنانی بومی و جوان به آمادگی نسبی رسیده و موقعیتش در جدول هم به گونه‌ای است که می‌تواند با امید به آینده به کارش ادامه دهد اما باشگاه صبا هم باید در این باره احساس مسئولیت کند.

رئیس هیئت هندبال قم در مورد وضعیت فنی تیم هندبال صبا تصریح کرد: اگر صبا بخواهد در لیگ بر‌تر بماند باید بازیکن جذب کنیم برای مثال دروازه بانان جوان ما در حد و اندازه لیگ بر‌تر نیستند و اگر بخواهیم نتایج بهتری بگیریم باید چند بازیکن غیر بومی موثر به جمع نفرات بومی تیممان بیفزاییم.

طباطبایی اظهار داشت: لیگ بر‌تر با ۱۴ تیم شروع شد که یک تیم از آن انصراف داد و بر اساس دستورالعمل فدراسیون هندبال که ۲ تیم از لیگ بر‌تر سقوط می‌کنند، باید علاوه بر تیمی که انصراف داده یک تیم دیگر به دسته یک سقوط کند و با این اوصاف دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد.