نام های پرطرفدار دختران و پسران ایرانی

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر به دو اسم برتر دختران و پسران اشاره کرد و افزود: براساس اطلاعات به ثبت رسیده در سازمان ثبت احوال طی 9 ماه گذشته، نام امیرعلی با 28 هزار و 57 مورد در میان پسران و فاطمه با 37 هزار و 927 مورد درمیان دختران جزء پر طرفدار ترین اسامی بوده است.

وی گفت: امیرحسین، محمد طاها، ابوالفضل، محمد ، علی، حسین، امیر محمد ، امیر عباس و محمد مهدی بیشترین اسامی پسران را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال به اسامی دختران اشاره و تاکید کرد: در میان دختران نیز اسامی زهرا، نازنین زهرا، یسنا، زینب، ریحانه، فاطمه زهرا، رها، باران و ثنا اسامی پر طرفدار دختران بوده است.

وی اظهار داشت: طی چند سال گذشته رویکرد والدین در انتخاب اسامی فرزندان، نامهای مرکب اسلامی ایرانی بوده است .

اسماعیلی همچنین گفت: کمیته های نامگذاری دراستانهای کشور فعال است و والدینی که قصددارند نام خاصی را برای فرزندانشان در نظر بگیرند می توانند با در نظر گرفتن شرایط نامگذاری به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.