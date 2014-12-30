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۹ دی ۱۳۹۳، ۶:۲۵

نام های پرطرفدار دختران و پسران ایرانی

نام های پرطرفدار دختران و پسران ایرانی

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال اسامی نامهای پر طرفدار دختران و پسران را طی 9 ماهه امسال اعلام کرد و گفت: رویکرد والدین انتخاب اسامی ایرانی و اسلامی برای فرزندان است.

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر به دو اسم برتر دختران و پسران اشاره کرد و افزود: براساس اطلاعات به ثبت رسیده در سازمان ثبت احوال طی 9 ماه گذشته، نام امیرعلی با 28 هزار و 57 مورد در میان پسران و فاطمه با 37 هزار و 927 مورد درمیان دختران جزء پر طرفدار ترین اسامی بوده است.

وی گفت: امیرحسین، محمد طاها، ابوالفضل، محمد ، علی، حسین، امیر محمد ، امیر عباس و محمد مهدی بیشترین اسامی پسران را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال به اسامی دختران اشاره و تاکید کرد: در میان دختران نیز اسامی زهرا، نازنین زهرا، یسنا، زینب، ریحانه، فاطمه زهرا، رها، باران و ثنا اسامی پر طرفدار دختران بوده است.

وی اظهار داشت: طی چند سال گذشته رویکرد والدین در انتخاب اسامی فرزندان، نامهای مرکب اسلامی ایرانی بوده است .

اسماعیلی همچنین گفت: کمیته های نامگذاری دراستانهای کشور فعال است و والدینی که قصددارند نام خاصی را برای فرزندانشان در نظر بگیرند می توانند با در نظر گرفتن شرایط نامگذاری به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.

کد مطلب 2451845
مهناز قربانی مقانکی

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