سیدهادی آیتاللهی عصر امروز دوشنبه و پس از اعلام خبر کنار گذاشتنش از نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این موضوع تازهای نیست و من قبل از این بارها از آقای کفاشیان خواسته بودم اجازه دهد مسئولیتم را به فرد دیگری واگذار کنم.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا استعفا و کنارهگیری شما در راستای فشارهایی است که طی چندماه اخیر به فدراسیون فوتبال وارد شده و بابت بهبود روابط وزارت ورزش با فدراسیون فوتبال است؟، افزود: حداقل این موضوع در مورد من صدق نمیکند اما خوشحالم طی روزهای گذشته وزارت ورزش کمک بسیار خوبی به فدراسیون فوتبال داشته و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.
نایب رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال با اشاره به نشستی که عصر امروز دوشنبه با رئیس فدراسیون فوتبال داشت، اظهار کرد: با وجود اینکه در ماههای گذشته بارها از علی کفاشیان خواسته بودم تا با کنارهگیریام از نایب رئیسی موافقت کند اما امروز زمینهای ایجاد شد تا در این نشست موافقت ایشان را کسب کرده و از سمتم استعفا کنم.
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