پژوهشگران برتر دانشگاه خواجه نصیر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر این دانشگاه، هشت پژوهشگر در حوزههای مقالات علمی و پژوهشی برتر حوزه کتاب، حوزه طرحهای پژوهشی برتر، آزمایشگاه برتر و در حوزه گرنت انتخاب شدند.
دکتر علی نهری در حوزه طرح پژوهشی برتر، فرهنگ هنرور از دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی در حوزه آزمایشگاه، حمیدرضا تقی راد از دانشکده برق این دانشگاه در حوزه کتاب تقدیر شدند.
همچنین در حوزه مقالات علمی و پژوهشی از محمد شرعیات و در حوزه استاد پژوهشگر برتر، امیرعباس نجفی تقدیر به عمل آمد.
در حوزه گرنت جمال زمانی «دانشکده مکانیک»، حمید عبادی «دانشکده نقشهبرداری» و رمضانعلی صادقزاده «دانشکده برق» به عنوان پژوهشگران برتر معرفی شدند.
به گزارش مهر، پژوهشگران برتر با معیارهای ویژه در حوزه پژوهشها معرفی و انتخاب شدند.
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