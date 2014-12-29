گزارش وزیر نیرو از وضعیت دریاچه ارومیه/ کیفیت آب خط قرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان با اشاره به اینکه در بخش آب و فاضلاب ارزش تأسیسات و دارایی ها به 48 هزار میلیارد تومان می‌رسد گفت: در سال 93 اعتبارات این بخش از منابع عمومی 2 هزار و 200 میلیاد تومان بود که اگر روند اعتبارات به همین منوال باشد 22 سال طول می‌کشد تا به این حجم از سرمایه ملی دست یابیم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه این رقم نشان می دهد که چرا باید به بهره برداری و نگهداری اهمیت زیادی بدهیم اظهارداشت: با حضور بخش خصوصی در بهره برداری از تأسیسات آبفا اثرات قابل توجهی در ارتقای بهره وری تأسیسات به وجود خواهد آمد از اینرو تمام شرکت های آبفا باید به عنوان پایلوت یک محل یا منطقه را برای مشارکت به بخش خصوصی واگذار کنند.

چیت چیان افزود: در خصوص مجتمع های آبرسانی نیز طرحی را آماده کرده ایم که بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری مناسبی در این مجتمع ها داشته باشد. بر اساس این طرح، بخش خصوصی علاوه بر اجرا و بهره برداری این مجتمع ها، آب را به مردم بفروشد و بخشی از پول را از مردم و بخشی دیگر را از دولت یارانه بگیرد.

وی درباره کیفیت آب تهران گفت: کیفیت آب شرب برای وزارت نیرو خط قرمز است و ما بزرگترین شبکه آزمایشگاهی کشور را در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی داریم و دائم کیفیت آب کنترل می‌شود.

وزیر نیرو ادامه داد: کنترل کیفیت آب نه فقط توسط آزمایشگاه‌های متعلق به وزارت نیرو، بلکه توسط وزارت بهداشت هم آزمایشگاه‌های مستقلی که دارند به طور مستقل نمونه‌گیری می شود.

چیت چیان تاکید کرد: البته در تابستان میزان آب موجود در سدهای اطراف تهران به حداقل رسید و بنابراین نسبت مخلوط کردن آب سطحی و آب چاه‌ها افزایش پیدا کرد؛ پس طبیعی است که یک مقدار ممکن است نیترات آب بالا برود، ولی ما با اختلاط آب این موضوع را کنترل کردیم.

وی با اشاره به اینکه با کنترل در مخازن باعث شد تا میزان نیترات آب در هیچ نقطه‌ای در تهران از حد مجاز و استاندارد بالاتر نرود تصریح کرد: خوشبختانه اخیرا با ورود آب سد ماملو به تهران در آن مناطقی که نیترات آب بالا بود توانستیم مشکل را حل کنیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: هر مدیری که در رابطه با کیفیت آب کوتاهی کرده باشد و توجه نکند مطلقا چنین مدیری را نمی‌توانیم در مجموعه وزارت نیرو حفظ کنیم.

چیت چیان درباره تلفات شبکه آب کشور گفت: مجموع هدررفت آب در شبکه آب کشور به طور متوسط 24 درصد است که بخشی از این غیرقابل اجتناب است یعنی در همه دنیا در همه جا یک حدی از هدررفت وجود دارد و غیرقابل اجتناب است.

وی در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه بیان داشت: در حوزه دریاچه ارومیه ما امسال بارشی بیشتر از سال های پیش داشتیم و سطح آب دریاچه بالا آمده و اقدامات احیای دریاچه نیز براساس مصوبات کارگروه شروع شده و اعتبارات مورد نیاز هم در بودجه سال 1394 پیش بینی شده که امیدواریم با شتاب گیری این فعالیت ها در سال 94، یک روز شاهد احیای دریاچه ارومیه باشیم.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: در سال های گذشته طی سفری که مقام معظم رهبری به استان خوزستان داشتند، بنا براین گذاشته شده بود که 550 هزار هکتار از زمین های خوزستان تحت شبکه مدرن آبیاری قرار بگیرد که بخشی از آن انجام و بخشی باقی مانده بود که با مجوزی که دولت از مقام معظم رهبری دریافت کرد توانستیم تجهیز منابع خوبی را داشته باشیم و امروز با سرعت خوبی کار احداث شبکه های 3 و 4 توسط وزارت جهادکشاورزی در حال اجرا است.

چیت چیان درباره احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال 94 گفت: تاکنون در هیئت دولت راجع به این موضوع تصمیم گیری نشده و هر زمان که تصمیم گیری در این موضوع انجام شد، ما اطلاع رسانی خواهیم کرد.