حماسه 9 دی موجب انزوای فتنه گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم حسینی در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی که ظهر دوشنبه با حضور خواهران بسیجی در حسینیه سپاه ناحیه قزوین برگزارشد گفت: بصیرت و آگاهی موجب تشخیص حق از باطل می‌شود زیرا عمده ترین علل بی بصیرتی دنیا دوستی، عافیت طلبی، ریاست طلبی و همچنین ضعف درتولی و تبری است.

وی با اشاره به چالش‌های ایران اسلامی عصر کنونی گفت: بحران و چالش های مختلفی از ابتدای انقلاب تاکنون رخ داده که نظام تمامی این چالش ها را سپری کرده که اوج این چالش و بحران‌ها در فتنه 88 بروز کرد.

مسئول سیاسی سپاه ناحیه امام حسن(ع) یادآورشد: مردم با بصیرت در 9 دی دست رد بر سینه فتنه گران و حامیان آنها زدند و با حضورحداکثری پشتیبانی خود را از ولایت فقیه و آرمان‌های امام (ره) راحل به دشمنان اعلام کردند.

حسینی گفت: دشمن درجنگ نرم تلاش می کند جوانان را نسبت به سرنوشت کشور بی تفاوت کند و با توجه به شرایط فعلی انقلاب نسل جوان از حساسیت ویژه ای برخوردار است که آگاهی و بصیرت از مسائل پیچیده سیاسی به ویژه برای جوانان و مردم از ضرورت‌های امروز جامعه و کشور ایران محسوب می شود.

در ابتدای این مراسم دانش آموزان بسیجی حوزه الزهرا نمایش 9 دی را اجرا کردند.

یوسف ابوی: حماسه ۹ دی انقلاب اسلامی را بیمه کرد

فرمانده سپاه ناحیه بوئین زهرا: حماسه ۹ دی انقلاب اسلامی را برای سال های متمادی بیمه کرد.

یوسف ابوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوئین زهرا گفت: فتنه 88 یکی از پیچیده ترین جوادث پس از انقلاب و ملاک ارزیابی برای سنجش نخبگان و خواص جامعه بود.

وی اظهارداشت: در این فتنه بعضی از خواص جامعه که ادعای پیروی از خط امام (ره) را داشتند مردود شدند و این فتنه به عنوان لکه ننگی در پیشانی فتنه گران باقی خواهد ماند.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسین (ع) بوئین زهرا با بیان اینکه فتنه گران با فتنه 88 خود را به موزه تاریخ سپردند تصریح کرد: فتنه گران در سال 88 با خیانت های خود خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد کردند که باید جوابگو باشند.

وی بیان کرد: 9 دی پایان نقشه فتنه گران بود که هشت ماه تمام کشور را به آشوب کشیدند اما مردم در این روز با خلق حماسه ای ماندگار انقلاب اسلامی را برای سال های متمادی بیمه کردند.

این مسئول 9 دی را روز قیام مردم حزب الله دانست و اظهارداشت: مردم انقلابی و ولایتمدار که هشت ماه توانسته بودند جلوی فتنه گران ایستادگی کنند دیگر تاب این همه اهانت را به مقدسات خود نداشتند و با حماسه عظیم 9 دی خشم مقدس خود را نشان دادند و بساط فتنه گران را برچیدند.

بزرگداشت حادثه عظیم حماسه 9 دی

به همت حوزه مقاومت بسیج شهید صیاد شیرازی ناحیه امام حسن مجتبی(ع) قزوین بزرگداشت حادثه عظیم حماسه 9 دی برگزار می‌شود.

همزمان با سالروز حماسه غرور آفرین 9 دی حوزه مقاومت بسیج شهید صیاد شیرازی بزرگداشت حماسه 9 دی را در روز چهارشنبه 10 دی ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در شهرک مینودر مسجد جامع المهدی برگزار می کند.

در این مراسم حجت الاسلام آشتیانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه سخنرانی می کند.

بیانیه بسیج حقوقدانان استان قزوین به مناسبت یوم الله ۹ دی

در بیانیه بسیج حقوقدانان استان قزوین که به مناسبت یوم الله ۹دی منتشر شده آمده است: تاریخ انفلاب اسلامی مملو ازنقاط عطفی است که دراذهان ملت شریف و ولایت مدار ایران اسلامی نفش بسته است.

دوران غرور آفرین دفاع مقدس و رشادتهای جوانمران این خطه، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و پیشرفت‌های هسته‌ای از نمونه های بارزی است که جزء هویت هر ایرانی ولایت مدار و متعهد است و در این عرصه دشمنان و فتنه گران همواره درتلاش بوده اند تا مسیر رشد و شکوفایی ملت ایران را سد کنند که با بصیرت ملت و رهبری مدبرانه رهبر فرزانه انقلاب ناکام گشته اند که فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری درسال 88 ازدیگر نقشه ها وترفند‌های معاندان و مغرضان نظام بود که با بصیرت ملت شریف و شهید پرور ایران در حماسه 9 دی 88 نقش برآب شد

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: 9 دی ماه به گفته رهبر فرزانه انقلاب روز تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار درتاریخ انقلاب است که این حرکت مردمی اتمام حجت برای همه تلقی می شود و روز بیداری وخروش و حضورملتی است که به مقدسات، نظام وسالار شهیدانشان توهین و کاسه صبرشان لبریز شده بود.

در روز به یاد ماندنی 9 دی با عنوان روز بصیرت، مردم بصیر وهمیشه درصحنه ثابت کردند که هر لحظه نیازباشد، برای حفظ نظام و بقای ولایت فقیه و برای حفظ انقلاب، به تأسی ازامام و سرورشان سید و سالار شهیدان حضرت حسین بن علی (ع) حاضرند تمام هستی خود را به قربانگاه بیاورند و از تشکیل دهها کربلا و عاشورا باکی ندارند، چرا که به این نکته اعتقاد راسخ دارند برای حفظ دین وشرف و حیثت و آبروی شیعه و اسلام بایستی در صحنه باشند.

بسیج حقوقدانان قزوین ضمن گرامیداشت حماسه 9 دی پیروزی ملت مومن و ولایت مدار ایران اسلامی و تقدیر از حضور پرشور مردم اعلام می دارد دوشادوش دیگر آحاد ملت شریف و بزرگوارایران اسلامی با بصیرت در راستای اهداف انقلاب گام برخواهد داشت.