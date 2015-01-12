  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

تیم ملی فوتبال ایران به سیدنی بازگشت/ آرزوی خلبان پرواز برای ملی‌پوشان

تیم ملی فوتبال ایران به سیدنی بازگشت/ آرزوی خلبان پرواز برای ملی‌پوشان

ملی پوشان ایران برای برگزاری تمرینات قبل از دیدار با قطر به شهر سیدنی بازگشتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی در دیدار نخست برابر بحرین امروز صبح به وقت محلی ملبورن را ترک کردند و به سیدنی بازگشتند. هواپیمای ملی‌پوشان ایران ساعت 11 صبح به هوا بلند شد و بعد از یک ساعت و 20 دقیقه در فرودگاه سیدنی به زمین نشست.

دقایقی پیش از پرواز، خلبان با اشاره به حضور اعضای تیم ملی ایران، پیروزی در دیدار برابر بحرین را تبریک گفت و برای ایران در بازیهای بعد هم آرزوی موفقیت کرد. بعد از صحبت خلبان، مسافران پرواز که اکثرا استرالیایی بودند به افتخار تیم ملی ایران دست زدند.

کد مطلب 2451857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها