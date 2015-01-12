به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی در دیدار نخست برابر بحرین امروز صبح به وقت محلی ملبورن را ترک کردند و به سیدنی بازگشتند. هواپیمای ملی‌پوشان ایران ساعت 11 صبح به هوا بلند شد و بعد از یک ساعت و 20 دقیقه در فرودگاه سیدنی به زمین نشست.

دقایقی پیش از پرواز، خلبان با اشاره به حضور اعضای تیم ملی ایران، پیروزی در دیدار برابر بحرین را تبریک گفت و برای ایران در بازیهای بعد هم آرزوی موفقیت کرد. بعد از صحبت خلبان، مسافران پرواز که اکثرا استرالیایی بودند به افتخار تیم ملی ایران دست زدند.