حضور محمد نوری در تمرین تیم ملی/ منصوریان عکس سلفی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به استرالیا درحالی از ساعت 15 امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد که محمد نوری هافبک تیم فوتبال پرسپولیس هم در جمع ملی‌پوشان حضور یافت.

وی که نامش در فهرست 21 نفره تیم ملی قرار نداشت، با حضور در این تمرین شانس خود را برای همراهی تیم ملی در جام ملت‌های استرالیا افزایش داد، هرچند از مهرداد پولادی و سروش رفیعی به عنوان نفرات نهایی تیم ملی نام برده می‌شود.

از سوی دیگر علیرضا منصوریان سرمربی پیشین تیم امید و سرمربی فعلی تیم فوتبال نفت تهران به محل برگزاری تمرین تیم ملی آمد و پیش از حضور در محل تمرین، با خبرنگاران عکس سلفی گرفت.

البته با تصمیم کی‌روش این تمرین هم پشت درهای بسته برگزار شد تا خبرنگاران و عکاسان نتوانند این تمرین را از نزدیک مشاهده کرده و اخبار و تصاویر آن را پوشش دهند.