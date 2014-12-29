نمایشگاه تصاویر مجموعه آثار کمال الملک در سمنان افتتاح شد

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه نمایشگاه تصاویر مجموعه آثار کمال الملک صبح امروز با حضور جمعی از عکاسان و هنرمندان، نمایشگاه تصاویر مجموعه آثار کمال الملک در گالری خورشید حوزه هنری استان سمنان گشایش یافت، افزود: این نمایشگاه به همت دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان سمنان تا ۱۳ دی ماه ۹۳ از ساعت ۱۰ تا ۱۵ در گالری خورشید واقع در سمنان، باغ فردوس، خیابان شهید صفائیان آماده بازدید علاقمندان است.

برگزاری کارگاه «تکنیک های مصاحبه در تاریخ شفاهی» در سمنان

رئیس حوزه هنری استان سمنان همچنین از برگزاری کارگاه تخصصی «تکنیک های مصاحبه در تاریخ شفاهی» در این نهاد خبر داد و افزود: این کارگاه در راستای کیفیت بخشیدن به آثار تولیدی در حوزه خاطره نگاری و تاریخ شفاهی، به مدت یک روز برگزار می شود.

دانایی خاطرنشان کرد: کارگاه تخصصی «تکنیک های مصاحبه در تاریخ شفاهی» توسط محمد قاسمی پور مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری کشور در روز پنج شنبه یازدهم دی ماه سالجاری با حضور نویسندگان، پژوهشگران و مصاحبه کنندگان حوزه ادبیات پایداری، تاریخ شفاهی و خاطره نگاری در سالن ماه حوزه هنری استان سمنان تدریس خواهد شد.

وی تصریح کرد: کارگاه تخصصی «تکنیک های مصاحبه در تاریخ شفاهی» که از ساعت هشت صبح روز پنج شنبه یازدهم دی ماه آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت با همکاری حوزه هنری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان برگزار خواهد شد.

راه یابی فیلم های تولیدی حوزه هنری استان سمنان به بخش مسابقه جشنواره فیلم عمار

رئیس حوزه هنری استان سمنان همچنین از راهیابی فیلم های تولیدی این نهاد به بخش مسابقه پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار خبر داد و افزود: فیلم مستند «ما سی نفر بودیم» به کارگردانی روح الله فخر و با موضوع دفاع مقدس و با همكاری اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان تولید شده است.

دانایی افزود: فیلم مستند «نزدیكی های غروب» نیز به کارگردانی محمد اسکندر زاده با موضوع پیمان نامه سه شهید استان سمنان از تولیدات دفتر هنرهای تصویری و پویانمایی حوزه هنری به بخش «فیلم مستند - تاریخ معاصر ایران و فتنه سال ۸۸ » پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار راه یافته است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع فیلم مستند «ما سی نفر بودیم» روایت ۳۰ غواص گردان اخلاص است که در عملیات والفجر ۸ به عنوان گردان ضربت و نیروهای خط شکن در جزایر ام الرصاص، بوارین و ماهی به خط دشمن زدند و بعد از انجام ماموریت تعداد زیادی به شهادت رسیدند، تعدادی به اسارت دشمن درآمدند و تعدادی هم مفقودالاثر شدند.

رئیس حوزه هنری استان سمنان اظافه کرد: بخش مهم روایت این مستند درباره چهار غواص استان است که مجبور شدند روزهای زیادی را در خاک عراق با تحمل شرایط دشوار آتش دشمن و بی غذایی پنهان شوند که سه تن از این غواصان هر کدام بعد از سپری کردن سه الی ۱۳ روز در خاک عراق به مواضع نیروهای خودی بازگشتند و یک تن به اسارت دشمن درآمد.

دانایی با یادآوری اینکه موضوع فیلم مستند «نزدیكی های غروب» نیز پیمان نامه سه نوجوان شهرستان مهدی‌شهر است که با هم عهد می‌بندند که هر کدام از آنها به شهادت رسید، بقیه را شفاعت کند، افزود: سراج و سعیدی در ابتدا شهید می‌شوند و مختاری به شهر بر می‌گردد؛ اما دوباره به صورت اتفاقی برای عملیات مرصاد به منطقه بر می‌گردد و ...

دانایی در خاتمه تصریح کرد: مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه جاری، از ساعت ۱۸ در سینما فلسطین تهران برگزار خواهد شد.