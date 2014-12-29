به گزارش خبرنگار مهر، بهنام باریک‌بین ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: در بودجه سال جاری اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان برای بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی رازی بیرجند مصوب شده که این اعتبار در جریان سفر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان به صورت کامل اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: هنوز در زمینه تکمیل بیمارستان رازی بیرجند با کمبود اعتبار مواجه هستیم و در جریان سفر وزیر بهداشت به استان مقرر شده تا اعتبارات این پروژه در بودجه سال آینده افزایش یابد.

باریک‌بین ادامه داد: در بودجه سال آینده حدود شش میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه مصوب و مقرر شده در جریان سفر وزیر بهداشت به استان این اعتبار به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

نیاز ۷۰ میلیارد تومانی برای تجهیز بیمارستان رازی خراسان جنوبی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی افزود: در جریان این سفر مشخص نشده که این ۱۰ میلیارد تومان اعتبار علاوه بر اعتبار در نظر گرفته شده، قبلی است و یا با مجموع اعتبارات قبلی قول داده شده است.

باریک‌بین با بیان اینکه برای تجهیز بیمارستان رازی خراسان جنوبی حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، افزود: این پروژه در صورت تخصیص اعتبار در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: در صورت تکمیل بیمارستان رازی برای اعتبار تجهیز این پروژه از مرکز پیگیری خواهیم کرد.

باریک‌بین با اشاره به بلاتکلیفی سه بیمارستان شهرستان‌های درمیان، سرایان و سربیشه خراسان جنوبی که در دولت گذشته به بهره‌برداری رسیده است، افزود: در سال‌های گذشته برای این سه بیمارستان ۳۱۰ نفر نیرو جذب شده که به دلیل کمبود اعتبارات این نیروها به کارگیری نشده‌اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: در بودجه سال جاری و سال آینده برای به کارگیری این نیروها اعتباری در نظر گرفته نشده که با پیگیری‌های انجام شده از طریق وزارتخانه و مجلس امیدواریم تا پایان سال جاری حکم حقوقی این همکاران امضا تا از خدمات آن‌ها در سال ۹۴ بهره‌مند شویم.

وی بیان کرد: در جریان سفر وزیر بهداشت نیز یک میلیارد تومان اعتبار برای احداث بیمارستان شهرستان خوسف در نظر گرفته شده و این بیمارستان از قبل نیز ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار جذب کرده است.

باریک‌بین در پایان یادآور شد: این پروژه از محل ردیف ملی اعتبار می‌گیرد و در زمینه تامین اعتبار این پروژه مشکلی وجود ندارد.