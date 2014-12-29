یک فلسطینی در نزدیکی نابلس به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: یک فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست در منطقه تبوح در نزدیکی نابلس به شهادت رسید.

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