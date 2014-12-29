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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۹

طی تیراندازی نظامیان صهیونیست؛

یک فلسطینی در نزدیکی نابلس به شهادت رسید

یک فلسطینی در نزدیکی نابلس به شهادت رسید

رسانه های عرابی از شهادت یک فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست در نزدیکی نابلس در کرانه باختری خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: یک فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست در منطقه تبوح در نزدیکی نابلس به شهادت رسید.

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشرنشده است.

کد مطلب 2451866

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