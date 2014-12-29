یک فلسطینی در نزدیکی نابلس به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: یک فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست در منطقه تبوح در نزدیکی نابلس به شهادت رسید.
هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشرنشده است.
رسانه های عرابی از شهادت یک فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست در نزدیکی نابلس در کرانه باختری خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: یک فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان صهیونیست در منطقه تبوح در نزدیکی نابلس به شهادت رسید.
هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشرنشده است.
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