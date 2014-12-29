ادامه فعالیت با وضعیت موجود، برایم میسر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، متن نامه سیدهادی آیتاللهی به شرح زیر است:
جناب آقای کفاشیان، رئیس محترم فدراسیون فوتبال
با اهدا سلام، احتراما لازم میدانم مراتب سپاس و تشکر خود را از حسن اعتمادی که به اینجانب داشتهاید، اعلام کنم. در طول 57 سالی که از عمر این بنده حقیر میگذرد، همیشه سعی و تلاش کردهام به عنوان یک خدمتگزار صادق در خدمت مردم عزیزمان باشم و در بیش از 34 سال حضور در عرصههای مدیریتی ورزش، این مساله را به اثبات رساندهام.
اکنون با شرایط حاکم بر فضای کاری، ادامه فعالیت برایم میسر نیست و با توجه به همه علاقهای که به ادامه کار دارم، برایم سخت و ناگوار است که عدم همکاری و همراهی خود را به برادری اعلام کنم که همه اعتبار و آبرویش را در طبق اخلاص گذاشته و برای اعتلای نام میهن اسلامی و سرافرازی پرچم جمهوری اسلامی ایران تمامی هم و غم خود را معطوف این مساله کرده است.
استدعا دارم با توجه به مشکلات کاری که روح و روانم را مدتهاست درگیر کرده و ممکن است خللی بر وظایف محوله وارد آورد، با استعفای اینجانب موافقت کنید.
رجا واثق دارد خدمات شایسته جنابعالی در طول دوره مسئولیت فدراسیون فوتبال برگ زرینی از افتخارات فوتبال و ورزش کشور را به یادگار گذاشته که بر کسی پوشیده نیست. مردم عزیز، به عنوان قاضی، خدمتگزاران خود را فراموش نخواهند کرد. توفیقات روز افزون جنابعالی را از درگاه حضرتش مسالت دارم.
با تشکر و دعای خیر
سیدهادی آیتالهی 6/10/93
متن پاسخ رئیس فدراسیون فوتبال به هادی آیتاللهی نیز به شرح زیر است:
برادر ارجمند، جناب آقای آیتاللهی؛
با سلام و تحیت، شکی نیست که همه خدمتگزاران نظام مقدس ج.ا. ا در ورزش و به خصوص فوتبال همه تلاششان رشد و ارتقای این رشته ورزشی پرطرفدار است و جنابعالی سالهای سال در ورزش کشور و فوتبال از هیچ کوششی فرو گذار نکرده و در مدت هفت سال گذشته از همراهان فوتبال ایران در هیات رئیسه فدراسیون بودهاید. همه ما در تلاش برای اعتلای نام بلند آوازه نظام مقدس ج.ا.ا هستیم و همه ما موظف به انجام وظیفه مان بوده و نتایج ما در پیشگاه مردم و خداوند متعال مشهود و مشخص است.
لذا به مصداق آیه شریفه (من لم یشکر المخلوق یشکرالخالق) ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جنابعالی در سالهای گذشته و احساس مسئولیت و وظیفهتان و آرزوی بهروزی، سلامت و موفقیت برای جنابعالی و خانواده محترمتان در همه مراحل زندگی از درگاه ایزد منان، با استعفای جنابعالی موافقت به عمل میآید.
امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) سربلند و پیروز باشید.
علی کفاشیان
رئیس فدراسیون
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