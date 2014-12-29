به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه تمرین عصر امروز تیم ملی فوتبال ایران، در خصوص تغییرات صورت گرفته در فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این تغییرات از قبل پیش بینی شده و به امروز برنمی‌گردد. در این مدت به این نتیجه رسیدیم که تغییراتی را در کادر مدیریتی فدراسیون انجام دهیم. بعضی‌ها فکر می‌کنند برنامه‌ریزی این تغییرات برای امروز است اما از مدتها پیش چنین تصمیمی گرفته شد.

وی با بیان اینکه این تغییرات شامل حال ملامحمد مسئول فرهنگی فدراسیون فوتبال نمی‌شود، ادامه داد: قرار است با اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون هم در این خصوص صحبت کنیم تا در صورتیکه ایشان حاضر به ادامه همکاری نشد، جانشینش را انتخاب کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین افزود: روز یکشنبه و با حضور وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم ملی، باعث شد ایشان مشکلات کادرفنی و بازیکنان را متوجه شود و قطعا از همان لحظه که از کمپ رفت، دنبال حل مشکلات‌مان بود که این مساله می‌توان به تیم ملی کمک کرده تا با روحیه بهتر به مصاف حریفان خود برود.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان تیم ملی در روزهای گذشته مشکلاتی داشتند که خوشبختانه همه این موارد حل شد، تاکید کرد: من چهره بازیکنان را شاد و خندان دیدم. فکر می‌کنم کی‌روش هم از این قضیه خوشحال باشد. اگرچه هنوز حقوق خود را دریافت نکرده اما تلاش می‌کنیم خیلی زود این کار را برای وی انجام دهیم و او هم دیگر دغدغه‌ای در استرالیا نداشته باشد.

کفاشیان در ادامه خاطرنشان کرد: همه بازیکنان تیم ملی مصمم هستند تا با یک همدلی و وحدت پای به مسابقات بگذارند و در آنجا موفقیت‌های بزرگی را کسب کنند. بازیکنان می‌دانند همه تلاش کردند تا آنها با یک تمرکز بسیار خوب و آرامش کامل مسابقات را آغاز کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا یک میلیون دلار به حساب فدراسیون واریز شده است یا خیر؟، یادآور شد: چنین مبلغی نبوده اما بخشی از پاداش بازیکنان را که از هفت ماه پیش مانده بود، به آنان پرداخت کردیم و مابقی پاداش که مربوط به دو بازی تدارکاتی و حضور در جام جهانی و جام ملت‌ها در استرالیا بوده، داده شده است. البته 6، 7 نفر جدید هم به تیم ملی اضافه شدند که به آنها هم مبلغی پرداخت می‌شود. تلاش می‌کنیم تا تمامی تعهداتی را که در بازیکنان داده بودیم به درستی انجام دهیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص وضعیت مهرداد پولادی و عذرخواهی وی از مردم ایران بیان کرد: قطعا پولادی باید عذرخواهی کند. چون ایشان با تیم قطری قرارداد بسته بود از لحاظ قانونی نمی توانست کاری کند و قراردادش به قدری سنگین است که تا آخر عمر باید آن را پرداخت کند. برای همین او در جام ملت‌ها بازی می‌‍کند تا کمبودها را جبران کند. او بعد از اتمام قراردادش به ایران می آید و ضمن عذرخواهی دوباره از مردم ایران به سربازی هم می رود تا هم این مشکل حل شود و هم برای تیم ملی بازی کند.

وی درباره حضور چهار بازیکن سرباز در تیم ملی تصریح کرد: ما قبلا چهار نفر را می‌خواستیم که با نگرش ملی سازمان نظام وظیفه، این مشکل حل شد و حالا آقای کی‌روش دو نفر را به جام ملت‌ها می‌برد که پولادی و سروش رفیعی هستند.

کفاشیان درباره جدایی احتمالی کی‌روش از تیم ملی خاطرنشان کرد: من رفتن کی‌روش را تایید نمی‌کنم. وی فقط کمی ناراحت بود و بعد از اینکه وزیر ورزش هم در هتل حضور پیدا کرد و با اعضای تیم ملی درد و دل کرد مشکلات حل شده و تیم ملی با قدرت راهی جام ملت‌ها می شود.

از رئیس فدراسیون فوتبال درباره کمک هدایتی به تیم ملی پرسیده شد که وی اینگونه به این سوال پاسخ داد: قرار شده است هدایتی این پول را به ما قرض بدهد و بعد از اینکه مشکل حل شد این پول را به وی پس بدهیم.

وی در خصوص برکناری نبی از دبیرکلی فدراسیون فوتبال و جانشینی اسدی بیان کرد: درباره آقای نبی باید بگویم که وی فعلا کارها را انجام می‌دهد و من از ایشان خواستم که چند روزی کار را پیش ببرد. تغییرات دبیر کل انجام می‌گیرد ولی چند روز صبر کنید تا اسم دبیر کل جدید را هم اعلام کنیم.

کفاشیان درباره کنار گذاشتن حسن‌زاده از کمیته انضباطی و ملامحمد از کمیته فرهنگی توضیح داد: آقای حسن‌زاده هم قرار بود که امروز با من تماس بگیرد. اگر ایشان به فدراسیون فوتبال نیاید هفته آینده نام جانشین وی را اعلام خواهیم کرد. در خصوص ملامحمد باید بگویم که تغییر نمی‌کند. او در جام جهانی هم خوب کار کرد و از عملکرد وی رضایت داریم.