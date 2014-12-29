۲ باند مواد مخدر در سیستان و بلوچستان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم قربانزاده بیان داشت: در طی عملیات های دو روز گذشته نیروهای انتظامی در شمال و جنوب استان علاوه بر کشف بیش از یک تن مواد مخدر دو باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر متلاشی شد.

وی افزود: در این رابطه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام یک ماه کار اطلاعاتی از فعالیت باندی از قاچاقچیان مواد مخدر در محور سراوان - خاش آگاه شدند که صبح امروز طی عملیاتی منجر به کشف ۷۵۵ کیلو مواد مخدر و دستگیری دو قاچاقچی شد.

وی افزود: ماموران پس از ردیابی و اقدامات اطلاعاتی مطمئن شدند که قاچاقچیان بامداد امروز با استفاده از دو دستگاه خودرو قصد انتقال محوله مواد مخدر از سراوان و خاش به سمت منطقه کورین را دارند که بلافاصله پنج گروه مجهز از ماموران پلیس مواد مخدر استان این محور را تحت کنترل عملیاتی خود درآوردند.

وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده در نهایت خودروهای قاچاقچیان شناسایی و در یک عملیات منسجم پلیسی ماموران صبح امروز طی درگیری مسلحانه دو دستگاه خودرو وانت تویوتا و پژو را توقیف و دو قاچاقچی مسلح را نیز دستگیر کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در بازرسی از خودرو وانت تویوتا ۷۵۵ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد.

قربانزاده اظهار داشت: در دو روز گذشته نیز ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و فرماندهی انتظامی زابل در طی دو عملیات پلیسی ضمن درگیری با قاچاقچیان مسلح موفق شدند دو نفر از قاچاقچیان را به هلاکت رسانده و حدود ۲۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک، کراک و هروئین را کشف کنند.

وی ادامه داد: در این عملیات ها علاوه بر کشف تعدادی سلاح و مقادیری مهمات با دستگیری هشت قاچاقچی دو باند مسلحانه مواد مخدر نیز متلاشی شد.