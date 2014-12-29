نخبگان مهارتی مدال طلای خود را به حرم بانوی کرامت اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در مراسمی که پیش از ظهر دوشنبه در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد، خطاب به نخبگان مهارتی استان قم گفت: خدمتی که شما داشتید، موجب شده امروز جمعی از جوانان قم در مسابقات علمی شده است.

حجت الاسلام سید محمد سعیدی با اشاره به رتبه سوم استان قم در مسابقات ملی مهارت ۹۳ و رشد ۲۰ پله ای نسبت به سال گذشته، گفت: ارتقای علمی و مهارتی جوانان قم، نشان دهنده این است که اگر ما تلاش کنیم، به آنچه در عرصه علم و تکنولوژی به دنبالش هستیم، خواهیم رسید.

وی با بیان این که اگر علم به مرحله اجرا نرسد، بهره ای نخواهد داشت، گفت: سرمایه زمانی موجب افتخار است که از آن استفاده درست شود؛ اگر سرمایه علم در اختیار ما باشد ولی از آن استفاده درستی انجام نشود، باید در پیشگاه حضرت حق پاسخگو باشیم.

امام جمعه قم به ارزش معنوی پیشرفت های علمی در کشور اشاره کرد و گفت: زمانی که خداوند به ما عنایت کرد و محبت اهل بیت(ع) را به ما ارزانی داشت، این سبب می‌شود پیشرفت های ما درخشان شود. اهمیت این مسئله زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که دنیا نمی گذارد پیشرفت های ما منعکس شود.

وی ادامه داد: امروزه در عین تلاش دولت های استکباری در جلوگیری از انعکاس اخبار پیشرفت های علمی ایران، مشاهده می کنیم که جهانیان نسبت به توانایی های علمی ما متحیر شده و این پیشرفت ها بازتاب گسترده ای داشته است.

حجت الاسلام سعیدی این پیشرفت‌ها را از برکت مکتب اهل بیت(ع) و خون شهیدان و جایگاه ولایت فقیه دانست و گفت: در زمان ما، مقام معظم رهبری همواره در سخنان خود به ویژه در دیدار با اقشار علمی و فرهنگی جامعه، توانایی های ما را همواره گوشزد می کنند و توصیه می کنند که با تکیه به این توانایی ها باید همت بلند داشته باشیم.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (ع) خاطرنشان کرد: اگر همت بلند ما همراه با توانایی‌های علمی ما همراه شود، می‌توانیم کارهای خارق العاده‌ای داشته باشیم.

وی متوسل شدن به اهل بیت (ع) را در پیشرفت‌ها، یک اصل معرفی کرد و گفت: شما جوانان در کارهای علمی خود به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها متوسل شدید و نتیجه این توسل خود را نیز گرفته اید؛ این بانو به اندازه ای در پیشگاه خداوند مقرب است که هرکس به ایشان متوسل شود، به مقامات دست می یابد.

بر اساس این گزارش در ابتدای این مراسم، احمد عطارنیا، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم گزارشی از روند برگزاری این مسابقات و تلاش اداره آموزش فنی و حرفه ای استان قم در تقویت توانایی های مهارتی جوانان استان ارائه داد.

خاطرنشان می‌شود در ادامه، مصطفی دادگر، محمدحسن بداقی، محسن ادهمی و علیرضا خادمی مدال طلای خود را در پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) اهدا کردند.