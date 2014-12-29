درخشان: منتظر تصمیم کمیته انضباطی باشگاه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید درخشان در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق افزود: باشگاه پرسپولیس و بخش حقوقی از روزهای قبل با ارسال شکایت و اسناد و مدارک مربوط به یکی از بازیکنان فولاد و حضور وی در بازی با ما که غیر مجاز بود، پیگیر این موضوع شده است و ما همچنان منتظر تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هستیم.

وی ادامه داد: ما توقع خاصی نداریم غیر از اینکه عدالت اجرا شود. بحث‌های زیادی درباره مسائل قانونی مطرح می‌شود اما حالا یکی از مسئولان خود فدراسیون مصاحبه کرده و گفته‌اند؛ با توجه به حضور بازیکن مورد بحث احتمال تغییر نتیجه بازی وجود دارد چرا که در قوانین انضباطی چنین مساله‌ای پیش بینی شده و این موضوع مستلزم شکایت باشگاه پرسپولیس است که این شکایت هم قبلا انجام شده است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه تصریح کرد: درباره مدرکی هم که مجوز بازی بازیکن به واسطه آن صادر شده و مرجع صادر کننده آن نیز توضیحات لازم از سوی مراجع ذیربط در نیروهای مسلح داده شده است و فکر نمی‌کنم نیاز باشد که ما در این باره صحبت کرده یا مدرک ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: اینکه با چه راهکاری آن مجوز دریافت شد و غیر قانونی بودن آن نیز از سوی مسئولان نیروهای مسلح و سازمان لیگ صحبت شده و امیدواریم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سریعتر موضوع را پیگیری کند. ما هم به بازیکن سرباز خود نیاز داشتیم ولی از حضور بازیکنی چون حسین ماهینی محروم شدیم و دست به اقدامات اینگونه هم نزدیم.

درخشان درباره برنامه‌های خود و نقل و انتقالات خاطر نشان کرد: مذاکرات با نفرات مورد نظر جریان دارد اما درباره ورودی و خروجی نفرات فعلا صحبت نمی‌کنیم و اطلاع رسانی پس از نهایی شدن هر اقدام، انجام می‌شود.