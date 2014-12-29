به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت گرامیداشت حماسه 9 دی بیانیه ای را به شرح زیر صادر کرد:

"بسم الله الرحمن الرحیم

نزدیک به پنج سال است از روزهای سخت فتنه88 می گذرد. روزهای سختی که دشمن قسم خورده ملت با همکاری نیروهای داخلی، قصد براندازی و ایجاد حکومتی استبدادی داشت. روزهایی که عده ای با سوء استفاده از نام امام راحل، آرزوی سقوط جمهوری اسلامی، این یادگار امام خمینی (ره) را در سر داشتند، روزهایی که البته با بصیرت مردم، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور ما بوجود آورد.

9 دی جشن تولدی دوباره برای انقلاب اسلامی بود تا با آنان که از انقلابی بودن خسته شده بودند خداحافظی کند و ملت بار دیگر در امتحان پیروز شد و عده ای نیز در آزمون نخبگان مردود.

روی سخن ما با سران فتنه و مقلدان آنان نیست، چراکه مردم از آنان عبور کرده و بر حیات سیاسی آنان در جمهوری اسلامی مهر پایان زده اند، خنده آور است که آنان هر از گاهی با پیغام های خویش تلاشی برای حیات مجدد می کنند و مایه شرمندگی است که عده ای نیز به دنبال حرف های آنان، به دنبال تطهیر لکه های سیاه خائنانه آنان هستند.

روی سخن ما با آن دسته از سیاسیون و احزابی است که جز زد و بند سیاسی کارایی دیگری نداشته و فقط باری بر دوش نظام اند. غافل از آنکه همان طور که ملت در انتخابات های گوناگون نیز نشان داده، تاریخ مصرف آنان به پایان رسیده است، ملت هیچ گاه با گروهی عقد اخوت نبسته تا عده ای فکر کنند با اتکا به رای گذشته آنان می توانند از قانون اساسی و ولایت فقیه عبور کنند.

جریان دانشجویی به خوبی می داند که فتنه 88 ریشه در انحرافی حداقل بیست ساله دارد که توسط مدعیان توسعه اقتصادی و نسخه پیچان تعدیل اقتصادی به وجود آمد، توسعه گران اقتصادی که طبقه نو ظهور اشرافی را در دهه هفتاد به وجود آوردند و همین طبقه اشراف زاده پیاده نظام اصلی غرب در براندازی سال 88 بودند. با این نگاه، آیا احتمال وقوع فتنه دیگری نمی رود؟ آیا دشمن درصدد برنامه ریزی مجدد برای استحاله انقلاب اسلامی نیست؟ انقلابی که اگر عدالت خواهی و استکبارستیزی را از آن جدا کنیم جز لفظی برای آن چیز دیگری باقی نمی ماند، از این روست که نخبگان باید به هویت حقیقی انقلاب اسلامی توجه کنند.

9دی نشان داد که تا وقتی روح اباعبدلله الحسین(ع) در این کشور است، تا نور ولایت بر این کشور می تابد، تا خون پاک شهیدان بر قلب های مردم سیطره دارد، شیاطین خارجی و داخلی به آرزوی خود دست نخواهند یافت. دشمن بداند که 9دی تنها جلوه ای از نور ولایت بود و تا پیروزی نهایی حق بر باطل چیزی نمانده است.

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید می کند که جمهوری اسلامی برای گذر از این پیچ تاریخی و فتح قله ها روزهایی سخت در پیش دارد، روزهایی که برای گذر از لحظات سخت و نفس گیر آن باید به اسلحه صبر و بصیرت در تبعیت از ولایت مجهز بود."