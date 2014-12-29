پیوست فرهنگی در دستور کار شورایعالی فضای مجازی قرار نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جلیلی امروز در نشست خبری همایش فضای مجازی پاک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تدوین پیوست فرهنگی فضای مجازی اظهار داشت: خبری از جلسات شورایعالی فضای مجازی که قرار بود هر دو هفته یکبار برگزار شود نیست و تاکنون نیز موضوعی به عنوان پیوست فرهنگی در فضای مجازی، در دستور کار این شورا قرار نگرفته است.

وی با اشاره به لزوم پرداختن به مقوله فضای مجازی پاک و اهمیت این موضوع در عملکرد خدماتی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، دولت و نهادهای حاکمیتی گفت: نیازمند ارائه مدلهای بومی برای اجرای فضای مجازی پاک در کشور هستیم.

این عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با تاکید براینکه تمامی اپراتورهای موبایل در شرق و غرب دنیا خدماتی ویژه کودکان ارائه می دهند تا این قشر آسیب پذیر درگیر مقولات نامناسب در فضای مجازی نشود ادامه داد: این درحالی است که اپراتورهای موبایل در ایران برای حفاظت کودکان در این فضای مجازی تاکنون خدماتی ارائه نکرده اند.

دکتر جلیلی با بیان اینکه باید موضوع لزوم استفاده از فضای مجازی پاک آسیب شناسی شود، افزود: 80 درصد پاک کردن فضای مجازی ایجابی و تنها 20 درصد آن سلبی است و براین اساس دولت و حکومت شامل وزارت ارتباطات، ارشاد، سازمان صدا و سیما و شورایعالی فضای مجازی باید در بخش ایجابی این رویکرد وارد شوند.

وی با اشاره به آسیبهایی که کودکان از فضای مجازی می بینند گفت: استفاده از موبایل در مدارس و استفاده از اپلیکیشن های مختلف بر روی اسمارت فونها در بازار فروش موبایل از جمله مواردی است که خانواده ها و مسئولان به آن بی توجهند و نسبت به آسیبهای آن اطلاعات علمی کافی وجود ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به برگزاری همایش فضای مجازی پاک در اسفندماه امسال خاطرنشان کرد: در این همایش فارغ از موضوع فیلترینگ، به فضای مجازی پاک پرداخته خواهد شد و قصد براین است که یک جریان فکری گفتمانی در این راستا برای افزایش سواد رسانه ای جامعه ایجاد شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون فیلترینگ محتوایی بر روی شبکه اجتماعی اینستاگرام در حال اجرا است گفت: به موضوع پالایش و فیلترینگ در کشور به اندازه کافی پرداخته شده است اما گفتمان فضای مجازی، مظلوم واقع شده و بخش های مختلف کشور به اندازه تکلیف به آن نپرداخته اند.