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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۷

بهمنش عنوان کرد:

بررسی ۹۰ پرونده تخلف فروش مرغ و دام زنده درکهگیلویه و بویراحمد

بررسی ۹۰ پرونده تخلف فروش مرغ و دام زنده درکهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه وبویراحمد از وجود ۹۰ پرونده تخلف فروش مرغ و دام زنده در مراجع قضایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهمنش بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای تعزیرات استان گفت: بیشترین وقت این نهاد در سال جاری صرف جلوگیری از فروش مرغ زنده شده است.

وی بیان کرد: بیشترین این معضل در شهر یاسوج است اما تاکنون در این زمینه در این شهر حتی ۱۰درصد پیشرفت فیزیکی نداشته ایم.

بهمنش بیان داشت: از ۹۰ پرونده موجود در محاکم قضایی در این رابطه، ۵۰ درصد آن مربوط به شهر یاسوج است.

وی اظهار داشت: در شهر گچساران این معضل از بین رفته اما در یاسوج همچنان باقی است.

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه وبویراحمد گفت: در یاسوج، ۶۳ واحدی که اقدام به فروش مرغ زنده می کنند همچنان مشغول به کار هستند.

بهمنش تاکید کرد: ممکن است یک اپیدمی و سونامی بیماری اسهال در پی فروش مرغ زنده ایجاد شود و کار به جایی برسد که برگشت پذیر نباشد.

وی بر قطع انشعابات آب و برق این واحدهای فروش مرغ و دام زنده تاکید کرد و اظهار داشت: گشت مشترک دام پزشکی با قاضی ویژه لازم و ضروری است.

مدیرکل دامپزشکی استان همچنین از آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بروسلوز گاو و گوساله در کهگیلویه  وبویراحمد خبرداد.

وی افزود: به مدت یک ماه واکسیناسیون سراسری علیه بروسلوز در استان اجرا می‌شود.

وی عنوان کرد: در این عملیات که با همکاری ۱۰ مرکز مایه‌کوبی بخش غیر دولتی و هشت مرکز دولتی انجام می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که ۳۰ هزار رأس گاو و گوساله تحت پوشش مایه‌کوبی قرار گیرند.

 

کد مطلب 2451887

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