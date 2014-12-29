مشکل سیستم گرمایشی دربرخی مدارس/سهم بروجرد از اعتبارات استانی محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در محل این اداره از عدم تخصیص به موقع اعتبارات استانی برای تجهیز مدارس بروجرد انتقاد کرد و افزود: بروجرد از اعتبارات استانی در این زمینه ۲۰ درصد سهم دارد که باید با پیگیری مسئولان این سهم اختصاص پیدا کند.

وی تصریح کرد: برای تجهیز و تعمیر سیستم گرمایشی مدارس بروجرد۹۰۰ میلیون تومان از مجموع مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است که باید پیگیری برای دریافت سهم شهرستان انجام شود.

پورقاسیمان با تاکید بر اخذ سهم ۲۰ درصدی بروجرد از محل این اعتبارات استانی، افزود: در حال حاضر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر طلب داریم که این مقدار باید از سهمیه سال آینده به بروجرد پرداخت شود.

وی اظهار داشت: بروجرد یکی از مناطق سردسیر استان است که دانش آموزان آن در فصل سرما دچار مشکلات عدیده ای می شوند و به همین منظور باید نسبت به رفع مشکلات در این زمینه اقدام کنیم.

فرماندار شهرستان بروجرد در بخشی دیگر از سخنان خود با انتقاد از عدم اجرای برخی مصوبات شورای آموزش و پرورش بروجرد یادآور شد: مصوبات شورای آموزش و پرورش بر همه مصوبات ارجحیت دارد و تمام مصوبات جلسات این شورا باید اجرایی شوند و مدیران مدارس موظفند این مصوبات را نیز در مدارس پیگیری و اجرایی کنند.

پورقاسمیان در ادامه با اشاره به پرداخت سهم پنج درصدی عوارض شهرداری به آموزش و پرورش بروجرد اظهار داشت: عوارض شهرداری یکی از منابع تامین کننده نیازهای آموزش و پرورش است و پرداخت به موقع این رقم موجب رفع بخشی از مشکلات این حوزه می شود.

وی تصریح کرد: شهرداری موظف است طی یک ماه آینده طلب آموزش و پرورش بروجرد را پرداخت کند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد همچنین در آستانه فرا رسیدن سالروز حماسه ۹ دی اظهار داشت: گرامیداشت حماسه بزرگ ۹ دی سفارش همه بزرگان است و در حد اعلای آن باید این روز گرامی داشته شود.

وی با تاکید بر حضور مقتدرانه مردم در این روز ملی افزود: باید این روز ملی را جشن بگیریم و با شور هر چه تمامتر در این روز حضور داشته باشیم.

پورقاسمیان بیان داشت: حماسه ۹ دی سال ۸۸ پاسخی به زیاده خواهیهای دشمنان بود و ملت ایران با اقتدار راسخ در مقابل این زیاده خواهی ها ایستاده و حماسه ماندگار ۹ دی را ماندنی کردند.

طرح آزمایشی سرانه ای شدن بودجه مدارس در بروجرد در حال اجرا است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد از اجرای طرح آزمایشی سرانه ای شدن بودجه مدارس این شهر خبر داد.

جمشید ابوالفتحی نیز در شورای آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در محل سالن کنفرانس این اداره اظهار داشت: یکی از مشکلات کنونی مدارس بروجرد عدم وجود سیستم گرمایشی در ۳۲ مدرسه است که برای تجهیز و تعمیر این مدارس مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص که تا کنون ۵۰ درصد آن پرداخت شده و اجرای سیستم گرمایشی در برخی از این مدارس در حال اجرا است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد ۱۶ مدرسه تخریبی روستایی و ۸ مدرسه تخریبی شهری شناسایی شده است که مشکلات مربوط به نوسازی آنها نیز در حال پیگیری است.

ابوالفتحی افزود: همچنین طرح سرانه ای شدن بودجه مدارس را در دست اجرا داریم که تا کنون ۱۱ مدرسه بروجرد در طرح تعالی شرکت کرده اند.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد تصریح کرد: از این تعداد مدارس که در طرح تعالی حضور دارند چهار مدرسه در طرح آزمایشی سرانه ای شدن بودجه مشارکت کرده اند.