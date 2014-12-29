سه شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده حله استان بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرسنل یگان حفاظت منطقه حفاظت شده حله طی گشت و کنترل شبانه روزی منطقه به سه نفر متخلف برخورد کرده که این متخلفین اقدام به شکار هشت قطعه پرنده مرغابی کرده بودند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان این مطلب افزود: از این متخلفین دو قبضه اسلحه ساچمه زنی دو لول و یک رشته تور نامرئی پرنده گیری کشف و ضبط شد.

حسین دلشب بیان کرد: محیط بانان تلاشگر استان بوشهر در سرما و گرما، با تلاش شبانه روزی و با تمام وجود آماده حفاظت و صیانت از محیط زیست و انفال پروردگار هستند تا نسل های آینده نیز از این هدیه الهی بهره مند گردند.

وی از دوستداران محیط زیست در سراسر استان درخواست کرد در صورت مشاهده تخلف شکار و صید غیر مجاز، مراتب را به واحدهای محیط زیست در منطقه خود اطلاع دهند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: متخلفین برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.