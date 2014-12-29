اعتیاد معضل نخست استان خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی ظهر امروز در همایش استانی "بررسی آسیبهای اجتماعی شایع در خراسان رضوی" در مجموعه ورزشی کارگران مشهد، در ارتباط با برگزاری این همایش اظهار کرد: سال گذشته نخستین همایش در بحث آسیبهای اجتماعی برگزار شد و امسال این دومین همایش استانی است که در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی گریبانگیر جامعه کار و تولید شده، افزود: هم کارگران، هم کارفرمایان و هم تشکلهای مردمنهاد درگیر این مشکلات شدهاند که باید فکر اساسی برای این مشکلات کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به معضل اعتیاد در بین کارگران اشاره کرد و افزود: اعتیاد و آسیبهای اجتماعی آن یکی از مشکلات عدیده کار و تولید است به طوری که مشکلات مالی را میتوان تحمل کرد اما با این معضل اجتماعی نمیتوان کنار آمد.
احمدی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در حال تهیه و تدوین است، تصریح کرد: در ارتباط با بحث زنان سرپرست خانوار کمیته توانمندسازی زنان به ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است.
وی اعتیاد را معضل نخست استان خراسان رضوی عنوان کرد و افزود: خشونت، که شامل کودکآزاری و همسرآزاری میشود، سرقت، طلاق و کودکان خیابانی از معضلات دیگر استان هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در ارتباط با معضل طلاق، عنوان کرد: متأسفانه استان خراسان رضوی در سه سال متوالی رتبه نخست آمار طلاق در کشور را دارد.
احمدی مشهد را آسیبپذیرترین شهر استان عنوان کرد و یادآور شد: پس از مشهد شهرستانهای قوچان، سبزوار، تربتحیدریه، نیشابور و درگز بالاترین میزان آسیبهای اجتماعی را دارند.
وی بیان کرد: متأسفانه معضل زنان سرپرست خانوار نیز در سالهای اخیر به دیگر مشکلات استان خراسان رضوی اضافه شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه سرمایههای اجتماعی در حال کاهش هستند، بیان کرد: باید با کمک تشکلهای مردمنهاد بر تقویت سرمایههای اجتماعی تلاش کرد.
احمدی یادآور شد: آسیبهای اجتماعی سبب کاهش بهرهوری نیروی انسانی میشود که به کار و تولید ضربه وارد میکند.
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