مطالعات انتقال آب خزر قطعی شد/ جزئیات تفاهم جدید آبی ایران - نروژ

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بزرگ زاده مجری طرح های مطالعاتی در مراسم امضای تفاهمنامه مطالعات زیست محیطی انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه با ارائه گزارشی از روند پیگیری های صورت گرفته برای حضور شرکت نروژی گفت: چند ماهی است که با مجموعه «ریسرچ سکتر» به سرپرستی شرکت آکواپلن نیوا (NIVA) درباره انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه برای دستیابی به یک راهکار مشغول مذاکره هستیم.

وی یادآور شد: این پروژه در بُعد ملی موافقین و مخالفین فراوانی دارد و دلایل اصلی آن مسائل و اتفاقات کیفی است که می تواند بعد از انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه وارد شود به همین دلیل از مشاور آکواپلن که تجربیات خوبی در مسائل کیفی آب دارد دعوت کردیم تا ما را در این راه یاری دهد.

همچنین سید محمدرضا رضازاده مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز در اظهاراتی گفت: موضوع برطرف کردن مشکل دریاچه ارومیه اذهان زیادی را درگیر کرده، البته به طور عمومی تغییرات شرایط آب و هوایی و استفاده هایی که بشر از منابع آبی انجام داده مشکلاتی از جمله برای دریاچه ها و تالاب ها ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: این موضوع ایجاب می کند که با نگاهی علمی و همه جانبه مسائل بررسی و راههای علاج بخشی مشکلات به وجود آمده ارائه شود. رضازاده تصریح کرد: با توجه به اهمیت دریاچه ارومیه؛ مطالعه انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران واگذار شده و با توجه به تجارب این شرکت در طرح های مختلف تلاش شد از بهترین نیروهای متخصص در این زمینه دعوت به همکاری شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه جوانب مختلفی دارد که باید با دقت مطالعه شود چرا که ممکن است کاری که انجام می شود مشکلی را حل اما مشکلاتی دیگر را ایجاد کند، پس باید راهکاری با بیشترین منافع و کمترین خسارت انتخاب شود.

همچنین "سارون" مدیرعامل شرکت آکواپلن نیوا (NIVA) گفت: ما جلسات بسیار طولانی داشته ایم و موارد زیادی از همکاران ایرانی مان یاد گرفتیم. ما یک تیم بین المللی برای انجام این کار تشکیل داده و از اینکه این کار را انجام خواهیم داد خوشحالیم و امیدواریم مشکلات موجود را در این پروژه برطرف کنیم.

وی ادامه داد: برنامه فشرده ای در این هفته داریم که بر اساس آن قرار است به ارومیه سفر کرده و با متخصصین محلی درباره دریاچه ارومیه دیدار داشته باشیم. مدیرعامل شرکت آکواپلن نیوا (NIVA) با ابزار خرسندی از محول شدن این پروژه به این شرکت تاکید کرد: به نمایندگی از این تیم بین المللی می گویم که می خواهیم این کار را با جدیت شروع کنیم و به انجام برسانیم و مایل هستیم که همکاران خود در این پروژه و همچنین کشور ایران را بهتر بشناسیم.