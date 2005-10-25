" نافه گشايي " با تحليل شعر " حافظ " منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين كتاب براي اولين بار زيبايي هاي شعر " حافظ " مورد بررسي قرار مي گيرد و حدود ده سال براي نگارش آن زمان صرف شده است .



به گفته خسرو قاسميان - شاعر معاصر و مولف كتاب ، تا امروز دراين زمينه كتابي منتشر نشده و نكته هايي دراين اثر وجود دارد كه تا به حال ، به آنها پرداخته نشده است .

" مكاتبات اداري " عنوان اثري ديگر ازخسرو قاسميان است كه توسط نشرزربه چاپ سوم رسيده است ، اين كتاب براي دانشجويان و كارمندان مفيد است .

مجموعه شعر " از جنس خورشيد " كه در برگيرنده اشعار كلاسيك و غزل مي باشد كه اثر ديگر " خسرو قاسميان " است و توسط نشر " زر " منتشر شده است .

به گزارش مهر، همچنين اين شاعر كتابي را در خصوص شرح غزلهاي حافظ ( عرفاني - زيبا شناختي - تاريخي ) در دست تهيه دارد . " زبان حافظ " كتابي در مورد بررسي و ماندگاري شعر حافظ است كه توسط خسرو قاسميان در دست نگارش است .