سرعین دومین شهر پایلوت هتلداری کشور/ دعوت از سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بذری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم روز سرعین در هفته فرهنگی استان اردبیل افزود: تاکنون بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال در زمینه هتلداری شهرستان سرعین به عنوان قطب گردشگری کشور سرمایه گذاری شده تا بدین لحاظ دومین شهر پایلوت هتلداری کشور باشد.

وی با اشاره به وجود 200 مرکز اقامتی اعم از میهمانپذیر، هتل و هتل آپارتمانهای مجلل در سرعین تاکید کرد: با اقدامات بعمل آمده در آینده ای نزدیک با ایجاد هتلهای چهار و پنج ستاره نه تنها ظرفیت موجود اضافه و ظرفیت کمی مراکز را بالا خواهیم برد، بلکه از لحاظ کیفی نیز گردشگری را تقویت خواهیم کرد.

بذری ادامه داد: در حال حاضر جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان اردبیل بعنوان بزرگترین تشکل صنفی صنعت گردشگری در استان دست به دست هم داده اند تا با بهره گیری از استانداردهای جهانی صنعت گردشگری منطقه را متحول کنند.

وی تصریح کرد: در راستای تحقق این مهم هتلداران استان با تاکید براصل مشتری مداری، رعایت اخلاق حرفه ای و ایجاد رفاه و آسایش برای میهمانان تلاش می کنند تا به عنوان یکی از پیشگامان صنعت گردشگری در کشور و منطقه شناخته شوند.

هتلداران سرعین سفیران فرهنگی استان اردبیل هستند

مدیرعامل جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان همچنین با ابراز خرسندی از میهمانداری و میهمان نوازی هموطنان در شهر چشمه های بهشتی تاکید کرد که هتلداران این شهرستان سفیران فرهنگی استان اردبیل بوده و در این زمینه تلاشهای شبانه روزی دارند.

وی با اشاره به برگزاری روز سرعین به عنوان یکی از برنامه های اصلی هفته فرهنگی استان اردبیل متذکر شد: امروز نام سرعین در جغرافیای طبیعی و فرهنگی ایران نامی بلند آوازه به عظمت "سلطان ساوالان" و به پاکی سنتها و فرهنگ پسندیده مردم آذربایجان است.

بذری با بیان اینکه هم اکنون سرعین را نه تنها هموطنان، بلکه گردشگران خارجی هم می شناسند، عنوان کرد: نام سرعین به چشمه های شفابخش و آبهای گرم و سرد معدنی و با سیر و سیاحت، تفرج، آسایش و آرامش روح گره خورده است و باید از این نعمات الهی در جهت توسعه گردشگری منطقه بهره برد.

وی با اشاره به فراهم بودن بستر سرمایه گذاری در این شهرستان گردشگری یادآور شد: منابع طبیعی و خدادادی سرعین برای سرمایه گذاری بستری مناسبی است که باید قدر آن دانسته شود.

این مسئول افزود: ضرورت است با توجه به برنامه ریزی استکبار در خصوص تحریم همه جانبه کشور و نیز خروج از اقتصاد تک محصولی؛ دولت تدبیر و امید از برنامه های صنعت گردشگری بعنوان صنعت نامرئی و پاک حمایتهای لازم را انجام دهد و نه اینکه آب در کوزه باشد و ماتشنه لبان بگردیم.

وی با تاکید بر اینکه ما همه تشنه آبادانی این مرز پرگهریم، ادامه داد: ماهمه تشنه سربلندی و اقتدار ایرانیم و سرعین جام بلورین پر آبش را به همه آنانی تقدیم می کند که آب می طلبند تا به آبادانی این دیار معنا ببخشند.

بذری ارادتهای قلبی مردم دامنه سحر انگیز سبلان به مردم ایران بیان داشت: مسئولان و تمام سرمایه گذاران بخش خصوصی باید بیایند دست در دست هم دهیم و این گوشه از خاک کشور را آبادتر کنیم.