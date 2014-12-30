اهداف آمریکا از تشکیل ائتلاف مقابله با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان اخیرا میزبان کنفرانسی تحت عنوان جهان عاری از خشونت و افراط گرایی بود. در این کنفرانس کارشناسان و مسئولان بسیاری از کشورهای دنیا حضور داشتند. در این خصوص مصاحبه ای با خالد العماره حافظ منافع مصر در تهران انجام شده که در ادامه از نظر می گذرد.

*برگزاری کنفرانس هایی در رابطه با مقابله با گروه های تروریستی و افراطی همچون نشست اخیر در دانشگاه الازهر و وزارت خارجه ایران تا چه اندازه در روند نابودی این گروه ها موفق خواهد بود؟

در ابتدا باید از نقش جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری چنین کنفرانس هایی تشکر و قدردانی کنم. کنفرانسی که تحت عنوان مقابله با خشونت و افراط گرایی و با حضور شخص آقای دکتر حسن روحانی برگزار شد و افراد حاضر در آن به تبادل رای و نظر درباره چگونگی مقابله با تروریسم و افراط گرایی پرداختند. این کنفرانس در نهایت پیشنهادها و راه حل هایی ارائه می کند و جامعه جهانی و انسانی را خطاب قرار می دهد مبنی بر اینکه هر کسی که می خواهد با خشونت و افراط گرایی مقابله کند و در برابر تروریسم ایستادگی کند این راه حل هایی است که ارائه شد.

قطعا انتظار اینکه برگزاری چنین کنفرانس هایی به نتایج فوری منجر شود امیدی بسیار ضعیف است اما در واقع چنین نشست هایی ماهیت تمامی طرف ها و نقش آنها در موضوع تروریسم و خشونت را فاش می کند. بسیاری از کسانی که شعار مقابله با خشونت و افراط گرایی را سر می دهند برای تحقق منافع کوتاه مدت، تغییر بافت جمعیتی یا منافع اقتصادی برنامه ریزی می کنند و برخی دیگر نیز حامی مالی و فکری گروه های تروریستی و افراطی هستند. همچنین برخی نیز که شعار مقابله با افراط گرایی را سر می دهند خود در آموزش تروریست ها و تجهیز تسلیحاتی آنها مشارکت دارند.

برپایی چنین کنفرانس هایی حتی اگر نتایج فوری در بر نداشته باشد اما راهکارهایی را ارائه می دهد و دیدگان جهانیان را می گشاید به طوری که دشمن واقعی که حامی تروریسم است را بشناسد. همچنین برگزاری چنین کنفرانس هایی باعث می شود مردم جهان طرف هایی که واقعا خواستار امنیت و صلح جهانی هستند را بشناسند.

آیا ائتلاف مقابله با داعش به رهبری آمریکا می تواند امنیت و صلح جهانی را به همراه بیاورد؟

آمریکا در ایجاد این ائتلاف نقش دارد و هم پیمانان آن در ائتلاف، کسانی هستند که پایگاه هایی را برای آموزش تروریست های داعش احداث کرده اند و این افراد را به سلاح مجهز می کنند. در نتیجه آمریکا به دور از تصمیم شورای امنیت چنین ائتلافی را تشکیل داد و این اقدام هنگامی صورت گرفت که ما انتظار داشتیم ساز و کارهای عملی برای به جریان انداختن تصمیمات شورای امنیت علیه گروه های افراطی و داعش طراحی شود. ائتلاف مقابله با داعش به رهبری آمریکا به طور یکجانبه تشکیل شد و آمریکا تنها به دنبال تغییر اوضاع میدانی و جایگزینی داعش با دیگر گروه ها است اما با واقعیت در سوریه و عراق مواجه شد. مقامات دولت عراق و سوریه نیز به این موضوع اشاره کرده اند و دولت سوریه اعلام کرده است که هرگز اجازه نخواهد داد گروه های بیگانه خاک این کشور را اشغال کنند چرا که سوریه و عراق خود دارای نیروهایی هستند که می توانند پس از کمک ائتلاف مقابله با داعش از طریق حملات هوایی، با داعش مبارزه کنند. اما هدف آمریکا از تشکیل چنین ائتلافی جایگزین کردن گروه های افراطی و داعش با مزدورانی از نوع دیگر است که احتمالا از داعشی ها ارزان تر و کم هزینه تر هستند.

با نگاهی به اقدامات گروه تروریستی داعش در کشورهای مختلف آیا این گروه به اهداف خود دست خواهد یافت؟

بدون شک گروه های تروریستی هرگز موفق نخواهند شد به اهداف خود دست یابند. زیرا این گروه ساخته و پرداخته کسانی است که برای اهدافی خاص برنامه ریزی کرده اند. این افراد در هدف قرار دادن ارزش های انسانی و اصول اسلامی و آسیب رساندن به ثبات جوامع موفق می شوند و تمامی کشورهای منطقه کشورهایی که در اطراف رژیم صهیونیستی هستند را تضعیف می کنند. همچنین در ایجاد رعب و وحشت در میان مردم موفق می شوند اما برای خود چیزی کسب نخواهند کرد اما هرگز نخواهند توانست حاکمیت خود را بر کشورها داشته باشند. اربابان گروه های تروریستی و داعش با اقدامات خود همچون برانگیختن آتش فتنه مذهبی و طائفه ای و آسیب رساندن به ارزش های انسانی و ایجاد اختلاف میان اهل تسنن و شیعه در تضعیف امت [اسلامی] موفق شدند اما در واقعیت هرگز دستاوردی کسب نخواهند کرد و هرگز نخواهند توانست بر امت اسلامی سیطره داشته باشند زیرا این گروه ها ابزاری ارزان هستند که نقششان به پایان خواهد رسید و سرانجام به زباله دان تاریخ خواهند پیوست.

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گفتگو: سمیه خمارباقی