مشکل آب شرب حاشیه نشینان خطوط نفت در پلدختر رفع می شود/اختصاص۳میلیارد

حمید بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه میلیارد ریال برای برطرف شدن کمبود آب آشامیدنی روستاهای جلگه خلج و بهسازی خطوط انتقال و تجهیز ایستگاه پمپاژ مجتمع زیودار پلدختر اختصاص یافت.

وی ادامه داد: با اختصاص این مبلغ عملیات اجرایی تکمیل این پروژه آغاز شده که با اجرای این طرح مشکل کمبود آب آشامیدنی روستاهای جلگه خلج و روبند که شامل ۲۶۷ خانوار با جمعیتی بیش از یکهزار و ۳۷ نفر است برطرف خواهد شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر گفت: در مرحله دوم آبرسانی به مجتمع زیودار که شامل ۹ روستا از جمله روستای سرنجه، لیت بر، دوآب، طاق عباسعلی و زیر انبار است صورت خواهد گرفت.

بنابر این گزارش کمبود و افت فشار آب آشامیدنی صدای اهالی روستاهای حاشیه خطوط انتقال نفت را در فصول مختلف به ویژه در گرمای ۵۰ درجه تابستان پلدختر درآورده است تا علت این موضوع قرارگیری روستاهای جلگه خلج در انتهای خط آبرسانی و همچنین مشکل انحنای لوله آب روستا بر اثر فعالیتهای جاده سازی اعلام شود.

در این راستا قطع و افت فشار آب آشامیدنی در فصل تابستان اهالی روستای جلگه خلج از توابع شهرستان پلدختر را کلافه و به ستوه آورده بود تا تا خبرنگار مهر برای اطلاع از کم و کیف ماجرا به روستا رفته و پای درد دل عده ای از اهالی روستای جلگه خلج بنشیند تا انعکاش مشکلات اهالی این روستاها منجر به پیگیری و همت مسئولان برای رفع مشکل شود.