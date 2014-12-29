ایران دارای رتبه اول اختراع کشورهای اسلامی/ تولید 50 درصد مقالات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارشي که با عنوان "اطلس علمی- فناوری کشورهای اسلامی" و به سفارش سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي اسلامي (آیسسکو) انجام شده و در هفتمین اجلاس وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی که در رباط- مغرب ،29 آذر 1393 ارايه شد، جمهوري اسلامي ايران در میان 57 کشور اسلامی از لحاظ علمی و پژوهشی در جایگاه برتر قرار گرفت.

بر اساس گزارش این سازمان، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ثبت اختراع در رتبه اول کشورهای اسلامی قرار دارد و 50 درصد مقالات علمی کشورهای اسلامی توسط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تولید می شود .

همچنین بر اساس این گزارش، کشورهای اسلامی تونس، مالزی، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران بیشترین هزینه تحقیق و توسعه از کل تولید ناخالص داخلی را انجام می‌دهند و همچنین تونس، اردن، ترکیه و ایران چهار کشور اسلامی هستند که بیشترین محقق در هر 100 هزار نفر جمعیت را دارند .