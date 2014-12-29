گیاهان دارویی زمینه لازم برای سرمایه گذاری را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استان زنجان ویژگی‎های خاصی دارد و زیرساخت‎های آموزشی پیشرفته‎ای در آن وجود دارد.

وی اظهار داشت: استان زنجان وضعیت خوبی را در زمینه گیاهان دارویی دارد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور به امر مهم پژوهش در کشور اشاره کردو یاد آورشد: روش‎های حمایتی از پژوهشگران مشخص است و زیرساخت‎های مشخصی در پژوهش‎های مرز دانش و تجاری‎سازی وجود دارد.

ستاری تاکید کرد: در راستای توسعه پژوهش در کشور تهسیلات و حمایت لازم انجام می گیرد.

وی افزود: هم‌اکنون 1100 شرکت دانش‌بنیان تایید شده و در زمینه صادرات نیز وضعیت مناسب است و جهت‎گیری اقتصاد به این سمت بسیار کمک می کند.