  1. استانها
  2. زنجان
۸ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۲۲

ستاری:

گیاهان دارویی زمینه لازم برای سرمایه گذاری را دارند

گیاهان دارویی زمینه لازم برای سرمایه گذاری را دارند

زنجان - رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور گفت: گیان دارویی زمینه لازم برای سرمایه گذاری را دارند و باید به این مهم توجه ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استان زنجان ویژگی‎های خاصی دارد و زیرساخت‎های آموزشی پیشرفته‎ای در آن وجود دارد.

وی اظهار داشت: استان زنجان وضعیت خوبی را در زمینه گیاهان دارویی دارد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور به امر مهم پژوهش در کشور اشاره کردو یاد آورشد: روش‎های حمایتی از پژوهشگران مشخص است و زیرساخت‎های مشخصی در پژوهش‎های مرز دانش و تجاری‎سازی وجود دارد.  

ستاری تاکید کرد: در راستای توسعه پژوهش در کشور تهسیلات و حمایت لازم انجام می گیرد.

وی افزود: هم‌اکنون 1100 شرکت دانش‌بنیان تایید شده  و در زمینه صادرات نیز وضعیت مناسب است و جهت‎گیری اقتصاد به این سمت بسیار کمک می کند.

کد مطلب 2451906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها