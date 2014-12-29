به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل اصغری که پیش از این خبر از آغاز تولید و فیلم برداری سریال «آیاتای» در فروردین ماه سال آینده را داده بود، درباره بازیگران جدید که به این سریال پیوسته اند، گفت: با سفری که به ترکیه داشتم با سه بازیگر مورد نظرمان آقایان ولکان کسکین و فرات تانیش به همراه خانم زلال دره جهت حضور در سریال قرارداد بستیم و این هنرمندان طی روزهای آتی برای هماهنگی های لازم برای حضور در پروژه، راهی ایران خواهند شد. این 3 بازیگر از بازیگران حرفه‌ای سینما و تلوزیون کشور ترکیه هستند.

وی افزود: همچنین نقش «خورشید» که یکی از نقش های اصلی سریال است را به سحر دولت آبادی از بازیگران جوان و آینده دار سینمای و تلویزیون ایران سپردیم که هفته پیش با وی هم قرارداد امضا کرده ایم، پیش از این نیز حضور فرانک باستانفر در نقش آیاتای و کئان اورقانجی اوغلی بازیگر ترکیه‌ای در نقش امیر برای حضور و ایفای نقش در این سریال قطعی شده‌ بودند و با دیگر بازیگران این سریال نیز گفتگو‌هایی انجام شده و به محض عقد قرارداد، اسامی آن‌ها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

این تهیه کننده درباره عوامل تولید هم توضیح داد و گفت: ارشد جلیلی فرد به عنوان مدیرکل تهیه و تولید پروژه و همچنین مسئول احداث شهرک سینمایی تبریز انتخاب شده است.

اصغری درباره داستان این سریال گفت: «آیاتای» نگرشی به وضعیت مردم آذربایجان در خلال جنگ جهانی اول دارد، مردمان این دیار همیشه و در تمامی شرایط سخت و بحرانی به مقاومت، مردانگی و عشق ورزی مشهور بوده‌اند، «آیاتای» در واقع نگاهی دارد به تابلویی زیبا از عشق در زمانی که بوی خون و باروت آذربایجان را فرا گرفته بود، عشقی که آوازه آن از استانبول تا تبریز گسترده شد و اکنون پس از گذشت حدود یک قرن، بازتاب آن در نسل به جامانده از آن زمان، هویداست.

سریال «آیاتای» در ۲۴ قسمت تولید خواهد شد که تصویربرداری ۶ قسمت سریال در ترکیه و شهرهای استانبول، آنکارا و ارزروم و ۱۸ قسمت نیز در ایران و شهرک سینمایی شهریار تبریز، ورزقان، اهر و تهران خواهد بود.

این سریال با همکاری شرکت ترکیه‌ای «اصلی اسلام اوغلی» در ۲۴ قسمت و از طریق شبکه نمایش خانگی در ایران عرضه می‌شود و طی تفاهم نامه‌ای که انجام گرفته این سریال همزمان از طریق شبکه SHOWTV ترکیه نیز پخش خواهد شد.