مشاور كنگره آمريكا در مسائل خاورميانه :آمريكا صدام را براي حمله به ايران تشويق كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اين شبكه ، "كنت كاتزمن" گفت : واشنگتن در سال 1953 در سرنگوني دولت مصدق نيز دخالت داشت .

كاتزمن گفت : ايالات متحده آمريكا در مسئله مصدق نخست وزير ايران دخالت كرد اگرچه مادلين آلبرايت وزير امور خارجه سابق نيز به اين مساله اعتراف كرد اما عذرخواهي نكرد و صرفاً گفت كه آمريكا مرتكب اشتباهاتي شد .

وي در مورد جنگ تحميلي رژيم گذشته عراق عليه ايران گفت : ايالات متحده آمريكا در آن زمان نمي دانست كه اوضاع چه خواهد بود بهمين خاطر صدام را به اشغال ايران تشويق نكرد .

كاتزمن در عين حال افزود : شايد آمريكا صدام را در جنگ عليه ايران تشويق كرد اما دستور آغاز جنگ را به صدام نداد.

وي با تاكيد بر تاثير فراوان تلاش نو محافظه كاران در اشغال عراق به مشكلات نيروهاي آمريكايي در آن كشور اشاره كرد و گفت : جرج بوش رئيس جمهور آمريكا دامنه وفراواني مشكلات وسختيهاي مسئله عراق را درك مي كند به طوريكه تا كنون حدود دو هزار سرباز آمريكايي حين انجام وظيفه به قتل رسيدند.

وي در مورد تلاشهاي آمريكا براي تحميل الگوي دمكراسي خود بر كشورهاي ديگر جهان گفت : جرج بوش نمي خواهد كه همه رهبران عرب و مسلمان را سرنگون سازد بلحاظ اينكه آمريكا روابط بسيار خوبي با رئيس جمهور مصر و همچنين رئيس تشكيلات خودگردان و رئيس جمهور پاكستان دارد اما آمريكا عقيده دارد كه فرستاده هاي اين كشور حامل اين رسالت هستند كه منطقه و جهان در صورت پيشرفت دمكراسي ثبات و استقرار بيشتري خواهند داشت .

وي در اين مورد كه آيا جنگ، دمكراسي را براي عراق به ارمغان آورد گفت : به نظر من دمكراسي هنوز درعراق محقق نشده است وآنچه راكه ما هم اكنون درعراق شاهدهستيم فقط خشونت و دودستگي هاي طايفه اي است .

كاتزمن در پايان با اعتراف به اينكه ملتهاي منطقه به دموكراسي آمريكايي تمايلي ندارند گفت: ايالات متحده آمريكا بايد اين مسئله را درك كند زيرا دراين منطقه برخي ويژگيهاي محلي وروشهاي خاصي وجود دارند كه با آنچه دراروپا و آمريكا متداول است تفاوت دارند.



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